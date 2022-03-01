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TIMETURK / GENEL / Buğday fiyatlarında artış açıklandı: Buğday fiyatları ne oldu?

Buğday fiyatlarında artış açıklandı: Buğday fiyatları ne oldu?

Rusya-Ukrayna savaşı gıda ürünlerindeki fiyat artışını hareketlendiriyor. İki buğday üreticisi ülkenin savaşa sürüklenmesi dünya genelinde buğday fiyatlarını arttırdı. Şimdi ise buğday fiyatlarındaki artış açıklandı. Buğday fiyatları ne oldu? Buğday fiyatları arttı mı? İşte detaylar...

1 Saat Önce
2022-03-01 19:23:20
Buğday fiyatlarında artış açıklandı: Buğday fiyatları ne oldu?

ABD Chiago borsasında işlem gören Buğday, Rusya ve Ukrayna'nın savaşa girmesi ile son on yılın en yüksek rakamlarına ulaştı. Dünyanın en büyük ihracat bölgelerinden birinde arz sıkıntıları görülmesiyle buğday fiyatlarında yukarı yönlü artışa sebep oldu. Asya'ya sevkiyat gerçekleştiren Singapur merkezli uluslararası bir hububat ticareti şirketinde bir işlemci “Karadeniz bölgesinden gerçekleştirilen buğday ve mısır sevkiyatlarında görülen aksamalar ciddi bir boyut alıyor” dedi.

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Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları gün içerisinde yüzde 8 artarak ton başına 343,6 dolar seviyesine yükseldi.

Mısır vadeli kontratları da yüzde 3,7 artış göstererek ton başına 267,7 dolar seviyesine yükseldi. Soya fasulyesi yüzde 2,5 değer kazanarak ton başına 596,7 dolar/ton seviyesine yükseldi. .

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