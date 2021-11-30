Buğday çimi bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Buğdaygiller ailesinden bütün dünyada ıslahı yapılmış tek yıllık otsu bitki cinsi olan buğdayın tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Sofralarımızdan eksik etmediğimiz buğday, günlük enerji ihtiyacımızın da büyük bir kısmını karşılıyor. Peki buğday çimini ve vücudumuza sağladığı faydaları biliyor musunuz? Gelin birlikte öğrenelim...



Buğday buğdaygiller ailesinden bütün dünyada ıslahı yapılmış tek yıllık otsu bitki cinsidir. Buğdayın tarihi insanlık tarihi kadar eskiye dayanır. Sofralarımızdan eksik etmediğimiz buğday, günlük enerji ihtiyacımızın büyük bir kısmını karşılayacak güçtedir.

Buğday çimi nasıl elde edilir?

Buğday çimi yetiştirmek için e ticaret sitelerinden ya da aktardan buğday çimi tohumu temin etmeniz gerekir. Ayrıca bir tepsiye ve toprağa da ihtiyacınız olacak. Temin ettiğiniz tohumları ıslatıp on saat kadar suyun içerisinde bekletin. Tepsiye öncelikle iki üç parmak kalınlığında toprağı dökün. Toprağın üzerine ıslattığınız tohumları serpin. Tohumlar, toprağın üstünü tamamen kapatacak şekilde olmalı yani araları açık olmamalıdır. Tohumları toprağa güzel bir şekilde yerleştirdikten sonra tohumların üstüne tekrar iki üç parmak kalınlığında toprak dökün. Sabah ve akşam olacak şekilde tepsideki tohumları orta miktarda sulayın. Çimler çıkmaya başlayıp on beş cm kadar olunca kesilmeye hazır demektir.

Buğday çimi nasıl tüketilir?

Buğday çimini yemeklerinize ve salatalarınıza koyarak tüketebilirsiniz. Meyve sıkma makinesinde suyunu sıkarak içebilirsiniz. Meyve sıkma makineniz yoksa blender yardımıyla da çimin suyunu çıkartabilirsiniz.

Buğday çiminin vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Yarım çay bardağı kadar buğday çimi suyu besin değeri açısından bir buçuk kilo yeşil yapraklı sebzeye denktir.

Buğday çimi A vitamini, B vitamini, C vitamini, E vitamini, kalsiyum, demir, fosfor ve magnezyum içerir. Aynı zamanda B17 vitamini içeriği ile kanser hücreleriyle savaşır. Kemoterapi gören hastalarda, buğday çimi suyu sayesinde kan değerlerinde düzelme olduğu araştırmalar sonucunda görülmüştür. Fakat tüketilmeden önce doktora mutlaka danışılmalıdır.

Buğday çimi kanın pH dengesini düzenler ve bu sayede kanın alkali olmasına yardımcı olur. Kanda taşınan oksijen miktarının artmasını sağlar.

Buğday çimi vücuda enerji verir. Antioksidan ve anti-aging özelliktedir. Sindirim sisteminin sağlığına olumlu katkılarda bulunarak gaz ve şişkinlik gibi problemlerin giderilmesini sağlar. Dişlere faydalıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklardan vücudun korunmasını sağlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.