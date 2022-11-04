Buca deprem kaç saniye? 4 Kasım Buca'da deprem ne kadar sürdü? 10 saniye mi 20 saniye mi? 4 Kasım Cuma günü sabaha karşı İzmir'de korkutan bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün İzmir'in Buca ilçesi olduğu açıklandı. Depremde panik ve korku nedeniyle kalp krizi geçiren bir kişini hayatını kaybettiği açıklandı. Deprem bölgede paniğe neden olurken depremin kaç saniye sürdüğü de vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

İzmir'de 4 Kasım'da sabaha karşı saat 03.29'da deprem meydana geldi. Buca fayında gerçekleşen sarsıntı nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı. Depreme yataklarında yakalananlar geceyi sokakta geçirdi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmaması da sevindirdi. Ancak son gelen açıklamaya göre depremde panikleyerek kalp ktizi geçiren bir vatandaşımız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Depremin kısa sürmesi yıkıcı etkisini zayıflattı.

Buca deprem kaç saniye?

Buca depreminin kamera kayıt görüntülerine bakıldığında sarsıntının sadece bir kaç saniye sürdüğü görülüyor. Başlangıç ve bitiş arasında depremin yaklaşık olarak 10 saniye kadar sürdüğü görülüyor.

4 Kasım Buca'da deprem ne kadar sürdü?

AFAD, İzmir Buca'da saat 03.29'da 4,9 büyüklüğünde sarsıntı yaşandığını duyurdu. Sarsıntı bölge illerden ve ilçelerden de hissedildi. Büyük paniğe neden olan depremin kısa sürmesi ise can ve mal kaybı olmasını önledi. Sarsıntı nedeniyle bir caminin minaresi yerle bir olurken bazı binlarda ise çatlak oluştu.

Buca İzmir deprem kaç saniye?

Deprem 03.29'da başladı ve 10 saniye kadar sürdü. Buca fayında yerin 14,47 kilometre derinlliğinde yaşanan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. İçişleri Bakanı Soylu, 3 kişinin panikle atlama sonucu yaralandığını bir kişinin durumunun ağır olduğunu, yaklaşık 20 bina ve bir cami minaresinde hasar meydana geldiğini duyurdu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de "İlk tespitlerimize göre çok büyük bir hasar yok" açıklamasını yaptı.

Kalp krizi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Depreme ilişkin son açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Koca, "Panik sebebiyle toplam 64 kişi etkilendi. 1'i ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor" dedi. Sonrasında yapılan açıklamada deprem sırasında kalp krizi geçiren bir vatandaşın hayatını kaybettiği bildirildi

İzmir Buca son depremler

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2022.11.04 13:01:25 37.1798 27.9033 0.0 -.- 0.9 -.- KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) İlksel

2022.11.04 12:58:07 36.1440 27.4023 6.8 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2022.11.04 12:44:28 38.1898 27.3740 15.9 -.- 1.2 -.- TORBALI (IZMIR) İlksel

2022.11.04 12:42:03 37.1823 37.2012 0.0 -.- 1.2 -.- YESILCE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel

2022.11.04 12:41:53 38.3413 27.2133 5.0 -.- 1.5 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 12:31:07 38.3295 27.1795 7.8 -.- 1.6 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel

2022.11.04 12:17:14 38.3563 27.1793 11.2 -.- 1.8 -.- BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 11:49:49 38.3388 27.1723 7.1 -.- 2.0 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel

2022.11.04 11:41:26 38.3380 27.1927 7.1 -.- 1.9 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel

2022.11.04 11:33:34 39.2372 27.7498 7.7 -.- 2.6 -.- TEKELI ISIKLAR-SOMA (MANISA) İlksel

2022.11.04 11:24:50 38.3720 27.2155 5.4 -.- 2.1 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 11:02:22 38.3550 27.1925 7.9 -.- 1.5 -.- BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 10:49:40 38.3025 27.1838 8.1 -.- 1.5 -.- KISIK-MENDERES (IZMIR) İlksel

2022.11.04 10:36:28 38.3990 27.2135 13.5 -.- 1.8 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 10:32:23 39.2205 27.7522 0.0 -.- 1.9 -.- TEKELI ISIKLAR-SOMA (MANISA) İlksel

2022.11.04 10:26:32 36.0628 28.7638 16.3 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2022.11.04 10:23:23 38.3260 27.1937 7.4 -.- 1.6 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel

2022.11.04 10:19:42 39.1888 27.7372 0.0 -.- 1.8 -.- BAYAT-SOMA (MANISA) İlksel

2022.11.04 10:18:50 38.3457 27.1893 4.2 -.- 2.0 -.- BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 10:05:16 38.3457 27.2032 3.8 -.- 2.1 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 10:01:14 38.3393 27.1807 5.4 -.- 1.9 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel

2022.11.04 09:40:57 38.3410 27.2062 8.7 -.- 2.4 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 09:34:57 38.3412 27.2232 2.7 -.- 1.8 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 09:28:47 38.3412 27.1627 11.0 -.- 1.5 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel

2022.11.04 09:21:37 38.3332 27.1742 15.8 -.- 1.5 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel

2022.11.04 09:20:57 38.3295 27.2342 10.7 -.- 1.6 -.- BELENBASI-BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 09:20:40 38.4093 27.1988 15.6 -.- 1.7 -.- BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 09:15:27 38.3197 27.2137 5.0 -.- 1.1 -.- KISIK-MENDERES (IZMIR) İlksel

2022.11.04 08:47:16 38.7805 25.5367 5.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.11.04 08:38:11 38.3625 27.2370 3.2 -.- 1.1 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 08:25:20 38.3517 27.1835 10.5 -.- 2.1 -.- BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 08:22:37 38.3513 27.2638 3.4 -.- 1.4 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 08:22:18 37.0890 30.0050 8.7 -.- 1.7 -.- YUKARIKARAMAN-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel

2022.11.04 08:12:59 38.3688 27.1985 3.8 -.- 1.3 -.- BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 08:08:29 38.3828 27.2010 7.2 -.- 1.4 -.- BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 07:34:10 38.3347 27.2012 6.6 -.- 2.0 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel

2022.11.04 07:30:44 38.3548 27.1985 9.4 -.- 1.5 -.- BUCA (IZMIR) REVIZE01 (2022.11.04 07:30:44)

2022.11.04 07:24:06 38.3648 27.1743 7.0 -.- 1.4 -.- BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 07:18:47 38.3585 27.1675 6.8 -.- 1.3 -.- BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 07:13:11 38.3302 27.1800 7.8 -.- 1.6 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel

2022.11.04 07:01:16 37.0320 27.7860 10.4 -.- 1.8 -.- GOKBEL-MILAS (MUGLA) İlksel

2022.11.04 06:54:47 39.7648 26.5877 10.8 -.- 3.0 -.- KUTLUOBA-BAYRAMIC (CANAKKALE) İlksel

2022.11.04 06:48:26 38.3393 27.1817 6.7 -.- 2.0 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel

2022.11.04 06:45:43 40.6195 36.7452 3.2 -.- 2.4 -.- GOZPINAR-NIKSAR (TOKAT) İlksel

2022.11.04 06:39:21 40.6208 36.8133 2.6 -.- 1.8 -.- BUZKOY-NIKSAR (TOKAT) İlksel

2022.11.04 06:39:17 38.3408 27.2042 6.0 -.- 1.7 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 06:22:01 38.3450 27.1770 6.5 -.- 1.9 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel

2022.11.04 06:18:55 38.3528 27.1737 6.2 -.- 2.8 -.- BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 06:14:27 40.6193 36.7985 5.0 -.- 2.5 -.- GUNLUCE-NIKSAR (TOKAT) İlksel

2022.11.04 06:13:05 38.4410 30.4327 6.9 -.- 2.0 -.- BASOREN-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel

2022.11.04 06:04:40 38.3380 27.1863 12.3 -.- 2.8 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel

2022.11.04 06:03:21 38.3438 27.1995 9.0 -.- 2.6 -.- BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 05:56:22 38.3302 27.1772 4.4 -.- 1.5 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel

2022.11.04 05:54:40 38.3450 27.2020 6.6 -.- 1.5 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 05:42:09 38.3585 27.1962 5.7 -.- 1.8 -.- BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 05:23:26 38.2927 39.0865 5.0 -.- 1.7 -.- POYRAZ-DOGANYOL (MALATYA) İlksel

2022.11.04 05:23:02 38.3428 27.1953 6.7 -.- 1.5 -.- BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 05:19:21 38.3513 27.1815 5.4 -.- 2.3 -.- BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 05:17:35 38.3453 27.1913 5.6 -.- 2.4 -.- BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 04:47:05 38.3337 27.1713 6.9 -.- 1.6 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel

2022.11.04 04:41:32 38.3597 27.1915 4.8 -.- 1.5 -.- BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 04:40:22 38.3463 27.2090 6.2 -.- 1.9 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 04:29:37 38.3450 27.1892 7.0 -.- 2.2 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel

2022.11.04 04:24:41 38.3293 27.2012 6.9 -.- 1.3 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel

2022.11.04 04:07:28 38.3552 27.2137 6.0 -.- 1.8 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 04:00:53 38.3462 27.1922 12.4 -.- 2.7 -.- BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 03:58:52 38.3485 27.1880 5.4 -.- 1.8 -.- BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 03:55:58 38.3447 27.1727 7.6 -.- 1.6 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel

2022.11.04 03:51:25 38.3532 27.2058 6.7 -.- 2.6 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 03:44:18 38.3343 27.2048 7.8 -.- 2.0 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 03:41:46 38.3500 27.1910 4.6 -.- 2.5 -.- BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 03:39:06 38.3520 27.1905 6.1 -.- 2.3 -.- BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 03:37:02 38.3550 27.1877 7.6 -.- 2.1 -.- BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 03:32:50 38.3490 27.1955 6.5 -.- 2.9 -.- BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 03:29:20 38.3535 27.1907 4.5 -.- 5.1 4.9 BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 03:09:25 40.6023 36.7590 1.0 -.- 2.2 -.- YAKINCA-NIKSAR (TOKAT) İlksel

2022.11.04 02:23:25 39.8962 25.4638 8.6 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.11.04 01:48:20 38.7567 25.5012 8.5 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI