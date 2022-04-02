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Bu zamana kadar koronavirüsten kaç kişi hayatını kaybetti? Koronavirüsten ölen kişilerin açıklanan resmi sayısı nedir?

Tıp dergisi Lancet tarafından iki yıllık pandemi sürecinde koronavirüsten hayatını kaybeden insanların sayısının ne kadar olduğu hakkında bir araştırma yapıldı. Araştırmanın sonucunda ortaya çıkan tablo birçok kişiyi şaşırttı. Peki, bu zamana kadar koronavirüsten kaç kişi hayatını kaybetti? Koronavirüsten ölen kişilerin açıklanan resmi sayısı nedir? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-04-02 15:37:54
Bu zamana kadar koronavirüsten kaç kişi hayatını kaybetti? Koronavirüsten ölen kişilerin açıklanan resmi sayısı nedir?

Tıp dergisi Lancet tarafından iki yıllık pandemi sürecinde koronavirüsten hayatını kaybeden insanların ne kadar olduğu hakkında bir araştırma yapıldı. Araştırmanın sonucunda ortaya çıkan tablo birçok kişiyi şaşırttı. Bu zamana kadar koronavirüsten kaç kişi hayatını kaybetti? Koronavirüsten ölen kişilerin açıklanan resmi sayısı nedir? İşte detaylar...

Yapılan bir araştırma, dünya çapında korona pandemisiyle bağlantılı ölümlerin, açıklanan resmi rakamlardan üç kat daha fazla olabileceğini iddia etti.

Lancet Tıp dergisinin yaptığı araştırmaya göre, 1 Ocak 2020-31 Aralık 2021 döneminde dünya genelinde 18,2 milyon kişinin korona nedenlerinden kaynaklı hayatını kaybettiği tahminine yer verildi. Ortaya koyulan araştırmada, Bill & Melinda Gates Vakfının finanse ettiği araştırmada resmi istatistiklerin tabloyu tamamen yansıtmadığı sonucuna varıldı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de pandemide gerçek ölüm sayılarının resmi verilerden iki ila üç kat daha yüksek olduğu tahminini dile getirmişti. Araştırmada pandemi sebebi ile diğer ölüm sebeplerinden bağımsız olarak sayılar karşılaştırıldı. Kovid-19'un son iki yılda dünyada en sık görülen ölüm nedeni olduğuna yer verilen araştırmaya göre, ölüm sayılarındaki en belirgin artış Bolivya'da gerçekleşti.

Koronavirüs ölüm sayılarının normalin ötesinde gösterilen bölgeler, Latin Amerika, Doğu ve Orta Avrupa ile Sahra Altı Afrika'nın güney kesimleri yer alıyor.

"Kayıt sistemleri geliştirilmeli" çağrısı

Araştırmada pandeminin gerçek boyutlarının anlaşılabilmesi için dünya çapında ölüm kayıt sistemlerinin daha geliştirilmesi gerektiği, bunun küresel kamu sağlığı stratejileri ile pandeminin ve gelecekteki pandemilerin daha iyi takibi için gerekli olduğu kaydedildi.

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