Bu yöntemle pişen pilavın kalorisi daha az oluyor!

Pilav yemeklerin en güzel eşlikçisidir. Hatta bazen başlı başına bir ana yemek oluverir. Tereyağlı mis kokulu bir pilava hepimiz bayılırız. Fakat pirinç pilavının 100 gramında 359 kalori bulunur. Bu yüzden birçoğumuz onu ya hiç tüketmiyoruz ya da az tüketmeye çalışıyoruz. Peki bilim insanlarının keşfettiği yöntem sayesinde pilavın kalorisini yarı yarıya azaltabilirsiniz desek? Gelin detaylara birlikte bakalım...



Pirinç, tuz, tereyağı, ve sudan oluşan pilav olmazsa olmazlarımızdandır. Bütün yemeklerin yanında mis kokulu bir pilav arar gözlerimiz. Bazen de başlı başına bir ana yemek olarak çıkıverir karşımıza. Küçük büyük herkes pirinç pilavına bayılır. Fakat çok fazla kalori içerdiği için çoğu zaman pilav tüketmekten kaçınıyoruz. Hatta diyet listelerinde de sırf bu yüzden pilav kendine yer edinemiyor. Fakat bilim adamlarının keşfettiği pişirme yöntemi sayesinde pilavın kalorisini yarı yarıya indirmek mümkün oluyor.

Pilavın kalorisini azaltmak için nasıl pişirmek gerekiyor?

Bilim adamları pirincin iki tür nişasta taşıdığını söylüyor. Bunlar kolay bir şekilde sindirilebilen nişasta ve dirençli nişasta. Vücudumuz, dirençli nişastayı tam olarak hazmetmek için gerekli enzimlere sahip değil. Bu yüzden nişasta vücutta glikoza dönüşüyor ve kan akışına karışmasına engel oluyor. Kan akışındaki fazla glükoz ise günün sonunda yağ olarak vücudumuzda depolanıyor. Bu da fazla kilo almamıza neden oluyor.

Araştırmacılar, daha fazla dirençli nişasta oluşturmanın yollarını araştırıyor. Çünkü bu tür nişasta, bağırsaklarda karbonhidratların sindirilmesinde devreye giren enzimlere karşı daha dirençli oluyor ve bu da daha azının kan dolaşımına karışmasını sağlıyor. Bunun için yapmanız gereken pişirdiğiniz beyaz pirincin suyuna bir çay kaşığı Hindistan cevizi yağı ilave etmek, yirmi dakika kaynar suda pişirmek ve sonrasında on iki saat buzdolabında bekletmek. Bu yöntem sayesinde pilavdan alacağınız kalori %50, %60 oranında azalıyor.

Pilavı neden buzdolabında bekletmek gerekiyor?

Buzdolabında bekletmek konusunda bilim insanları "Soğutma şart, zira nişastanın eriyebilen kısmı olan amiloz, jelatinleşme sırasında granül oluşturuyor. 12 saat süreyle buzdolabında tutulduğundaysa, pirinç taneleri dışındaki amiloz molekülleri arasında hidrojen bağları oluşuyor. Ve bu, dirençli nişastaya dönüşüyor." diyor. Üstelik pilavı ısıtıp tükettiğinizde dirençli nişasta etkilenmiyor ve aynı sonucu alabiliyorsunuz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.