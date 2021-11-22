Bu yiyecekleri asla tekrar ısıtmayın!

Genellikle mutfağa girip yemek yaptık mı bol bol yapar birkaç gün o yemeği tüketiriz. Fakat öyle yemekler var ki bir kez daha ısıtıldığında vücuda zarar veriyor. Peki hangi yemekler tekrar ısıtılmamalı? Sizler için bu yemekleri araştırdık...



Ülkecek elimiz çok bol. Mutfağa girip yemek yaptık o yemek bize en az iki gün yetiyor. Isıtıp ısıtıp yiyoruz. Fakat bazı yemekler var ki asla ikinci kez ısıtılmaması, tek seferde tüketilmesi gerekiyor. Aksi taktirde vücudumuza zarar veriyor. Hatta zehirlenmemize sebep olanlar bile var! Bu yüzden mutlaka hangi yemekleri tekrar ısıtmamamız gerektiğini bilmemiz çok önemli. Gelin o yemekleri öğrenelim...

İkinci kez ısıtılmaması gereken yemekler hangileri?

Mantar - Mantar yemeği pişirirken tek seferde bitecek kadar pişirmeniz gerekir. Çünkü mantar tekrar ısıtılırsa besin değerini kaybeder. Ayrıca sindirim sorunlarına yol açtığı için tekrar ısıtılıp tüketilmesi uzmanlar tarafından da tavsiye edilmiyor.

Tavuk - Tavuk eti kırmızı ete oranla çok daha riskli bir ettir. İkinci defa ısıtıldığı zaman içerisindeki protein yapısı değişir ve bakteri üretme riski doğar. İlla tavuğu ısıtıp bir daha yiyeceğim diyorsanız yüksek ısıda ısıtmamanız tavsiye ediliyor.

Yumurta - Yumurta da tıpkı tavuk eti gibi tekrar ısıtılıp yenmemesi gereken besinlerdendir. Onu da tek seferde yenecek şekilde pişirmeye özen göstermelisiniz.

Ispanak - Ispanak tekrar ısıtıldığında nitrit isimli bir madde ortaya çıkar. Ispanağın içinde aslında nitrat maddesi bulunur. Ispanak ısıtıldığında içeriğindeki nitrat maddesi nitrite dönüşür. Nitrit de zehirlenmelere sebep olabilir. Bu yüzden ıspanak pişirirken tek seferde yenecek kadar pişirmelisiniz. Bu sayede tekrar ısıtmaya muhtaç duymayacağınız için de vücudunuzu zehirleyici etkisi olan nitritten koruyabilirsiniz.

Pancar - Pancar da tıpkı ıspanak gibi tekrar ısıtılmaması gereken besinlerdendir. Bu yüzden pancarı da tek seferde tüketip bitireceğiniz kadar pişirmenizde fayda var.

Kereviz - Kerevizde de nitrat bulunur. O da ıspanak gibi tekrar ısıtılırsa içindeki nitrat maddesi nitrite dönüşür. Nitrit ise zehirlenmemize neden olabilir. Fakat kereviz çorbası ikinci kez ısıtılarak tüketilebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.