Bu yiyecekler tokluk hissi vererek zayıflamayı kolaylaştırıyor

Güzel, sağlıklı bir beden kadın, erkek herkesin hayalidir. Yediklerimize içtiklerimize dikkat ederek fazla kilolarımızdan kurtulabilir, vücudumuzu forma sokabiliriz. Sizler için tok kalmanızı sağlayıp kilo vermenizi kolaylaştıracak besinleri araştırdık...



Hepimiz fazla kilolarımızdan şikayet ediyor zaman zaman bazı diyetler uyguluyoruz. Fakat açlığımıza yenik düşüp diyeti erteliyoruz. Diyet yapan insanların en büyük problemi doymamak. Fakat bazı besinleri diyetinize dahil ederek tokluk sürenizi uzatıp çok daha rahat bir şekilde kilo verebilirsiniz. Peki bu besinler hangileri?

Uzun süreli tokluk sağlayan besinler nelerdir?

Yulaf - Tahıllar arasında çözünür lif bakımından en zengin besin yulaftır. Kahvaltıda yiyeceğiniz yarım su bardağı pişmiş yulaf kepeği veya yulaf ezmesi daha uzun süre tok kalmanızı sağlayacak, kaçamak yapmaktan sizi koruyacaktır.

Bezelye - Bezelye protein ve lif içeren bir besindir. Yapılan araştırmalar bezelye tüketen insanların daha fazla tokluk hissettiklerini söylüyor. Siz de diyetinize bezelyeyi daha sık dahil ederek tokluk sürenizi uzatabilir ve daha rahat kilo verebilirsiniz.

Kepekli makarna - Kepekli un kullanılarak hazırlanan makarnalar diğer makarnalara oranla daha az kalori içerir. Özellikle yeşil mercimek de ilave ederek hazırlayacağınız güzel bir makarna salatası sizi uzun süre tok tutacaktır.

Salata - Salata diyetlerin vazgeçilmezidir. Bol yeşillikli bir salata lif içeriği sayesinde sizi uzun süre tok tutacaktır. Fakat bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağını salatanıza eklemeyi de ihmal etmeyin. Çünkü zeytinyağı besin değerlerinden daha çok yararlanmanıza yardımcı olacaktır.

Somon - Somon zengin ve yararlı yağlardan oldukça zengin bir besindir. Bu sayede vücutta tokluk hissini en fazla oranda hissetmenizi sağlar. Somon ayrıca güçlü de bir protein kaynağıdır ve insan vücudunun genel sağlığının korunmasına olumlu katkılar sağlar.

Yumurta - Yumurta proteinden zengin bir besindir. Bu sayede yumurta tükettiğinizde tok hissetmenizi sağlar. Aynı zamanda vücut, yumurtadan aldığınız proteini parçalamak için daha çok enerji yakacak ve bu da kilo vermenize yardımcı olacaktır.

Yoğurt ve peynir - Peynir ve yoğurt, tok tutma özelliğine sahiptir. Aynı zamanda içerdiği kalsiyum vücudun alması gereken önemli bileşenlerdendir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.