Bu yiyecekler romatizmaya iyi geliyor!

Sebzeler, meyveler, kuru yemişler, otlar, baharatlar... Hepsi vücudumuza birçok fayda sağlamak üzere yaratılmış. Peki hangi besin hangi hastalığa ve rahatsızlığa iyi geliyor? Sizler için araştırdık...



Doğada bulunan her bitki vücudumuza sayısız faydalar sağlamak üzere yaratılmıştır. Vücudumuzda oluşan her rahatsızlığın şifası doğada mevcuttur. Peki hangi besinleri tüketirsek hangi rahatsızlıklarımıza çözüm bulabiliriz? Gelin birlikte bakalım...

Romatizmaya iyi gelen besinler hangileri?

Enginar yalnızca karaciğere iyi gelen bir besin değildir. Enginar vücudun ağrıyan bölgelerini uyarır ve ağrının yavaş bir şekilde azalmasına yardımcı olur. İçerdiği yüksek orandaki potasyum kemiklerin güçlenmesini ve kemik uçlarının uzamasını sağlar.

Yemeklerin yanında tüketeceğiniz tahıllı ekmekler ile bol tahıllı yiyecekler, besin değerleri sayesinde romatizmaya bağlı olarak oluşan ağrıların tedavisine destek olur.

Kekik yağı çok faydalıdır. Bu yağ tüketilirse vücuttaki diğer zararlı yağların parçalanmasını sağlar. Kekik yağı banyoda sürüldüğü zaman romatizma ağrısının büyük oranda azalmasını sağlar.

Zencefil vücut ısısını artırır. Damarların içindeki kan dolaşımını hızlandırır. Ayrıca daha bir çok vücuda olumlu etkisi vardır. Yanma belirtili romatizmal ağrıların tedavisine büyük ölçüde yardımcı olur.

Gribe iyi gelen besinler hangileri?

Fesleğen soğuk algınlığı ve grip başta olmak üzere birçok gribal enfeksiyonla savaşan bir bitkidir. Bu özelliğinden faydalanmak için çayını tüketebilir, salatalarınıza taze olarak ilave edebilirsiniz.

Tarçının sindirimi düzene sokar. Karın ağrılarının ortadan kalkmasını sağlar. Bal ya da limon suyuyla karıştırılıp tüketildiğinde boğazdaki yanmaları keser.

Nane içeriğindeki mentollü maddeler sayesinde midenin rahatlamasına destek olur. Bu özelliğinden faydalanmak için nane çaylarını tercih edebilirsiniz. Taze naneden yaptığınız bir nane çayı, sindirime yardımcı olur, mide bulantısını engeller ve baş ağrılarını hafifletir.

Depresyona iyi gelen besinler hangileri?

Avokado E vitamini içerdiği için kalp sağlığına faydalıdır. Yüksek miktarda potasyum içeriğiyle ise tüketen kişiye enerji vererek zinde hissetmesini sağlar.

Çikolata içeriğindeki kakao yağı, magnezyum, E vitamini sayesinde beynin endişeli halini azaltır ve mutluluk hormonunun yardımıyla daha iyi hissetmeyi sağlar.

Patates yüksek oranda C vitamini içerir. Ayrıca insan vücudunda düşen serotonin seviyesini yükselterek depresyonun önlenmesine yardımcı olur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.