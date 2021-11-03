Bu yemekleri mikrodalgada pişirebilirsiniz

Birçoğumuzun mutfağında mikrodalga fırın bulunuyor. Birçok insan mikrodalga fırını sadece buzlu yiyecekleri çözdürmek ve yemekleri ısıtmak için kullanıyor. Fakat mikrodalga fırınla yemek pişirmek de mümkün. Peki mikrodalga fırınların diğer fırınlardan farkı ne? Mikrodalga fırında yemek pişirirken nelere dikkat etmek gerekir? Mikrodalga fırında hangi tarifler denenebilir?



Mikrodalga fırınlar özel bir sisteme sahiptir. İçerisinde bulunan şu moleküllerinin sürekli olarak titreşimde kalması sağlanarak elde edilen enerji ile yemekleri ısıtabilir. Yani koyduğumuz besinin kendi içinde ısı moleküllerini bir araya getirip titreşimlerini sağlar. Bu da yiyeceğin dış yüzeyinden içe doğru akan sıvıların her iki yüzeyinin de pişmesine yardımcı olur. Mikrodalga fırınları diğer fırınlardan ayıran fark budur, ısı yiyeceğe dışarıdan gelmez, kendi içinde oluşur. Isı sıvıları her yere eşit şekilde dağılır, besinlerin içine doğru yayılır ve pişirme hızlanır.

Dış görünüş itibariyle mini fırınlara ve turbo fırınlara benzeyen mikrodalga fırınlar farklı prensipte çalışırlar. Enerjiyi sadece pişirme sırasında harcayan mikrodalgalar ön ısıtmaya ihtiyaç duymazlar. Yemeği pişirme süresi normal fırınların üçte biri kadardır.

Mikrodalga pişirme sulu yemekler için uygundur. Kızartmak ve gevretmek için uygun olmayacaktır.

Mikrodalga fırında yemek pişirirken nelere dikkat etmek gerekir?

Yemeğinizi mikrodalgada pişirmek istiyorsanız normal pişirme süresinin üçte biri oranında süreyi azaltmanız gerekir. Mikrodalgada pişen yiyeceğin konulduğu kap, mikrodalgaya uygun olmalı ve mümkünse yemeğin üzeri kapatılmalıdır. Karıştırabilmek için kapta yeterince alan bırakmalısınız ve piştiğinde dokusu bozulabilecek gıdalara koyduğunuz kapak delikli olmalıdır. Mikrodalgada kıyma, tavuk, peynir, yumurta, meyve ve sebze gibi su oranı yüksek malzemeleri pişirmeniz gerekir.

Tuz ve baharatlar yemek kısa sürede piştiği için keskin tatlarını mikrodalgada pişerken kaybetmeyececeği için daha az miktarda kullanabilirsiniz. Ayrıca mikrodalgada pişen yemeklerde doğrudan bir ısıya maruz kalmadıkları için yapışma olmaz. Bu yüzden daha az yağlı yemekler pişirebilirsiniz. Krema, yoğurt, yumurta, peynir içeren yemekleri daha düşük ısılarda pişirmeniz gerekir. Peynir veya galeta unu kullandığınız bir yemek pişirecekseniz normal pişirmeden sonra normal fırında üzerini kızartabilirsiniz.

Mikrodalga fırında hangi tarifler denenebilir?

Mikrodalga fırında kek, kumpir, pizza, browni, makarna, kurabiye, lazanya, yumurta pişirebilir ve mısır patlatabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.