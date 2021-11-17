Bu yağlı besinleri daha sık tüketin!

Yağ denince hepimiz kilo almaktan korkuyor ve yağlı besinlerden uzak duruyoruz. Fakat bazı yağlı besinler vücudumuza birçok fayda sağlıyor. Onlardan uzak durmak bir kenara dursun çok daha sık tüketmemiz gerekiyor. Peki bu yağlı besinler hangileri? Sizler için araştırdık...



Yağlı besinlere karşı hepimiz ön yargılıyız. Bize kilo aldırdığını ve zarar verdiğini düşünüyoruz. Fakat onlara karşı oluşturduğumuz bu ön yargı çok hatalı. Çünkü her ne kadar yağlı olsalar da vücudumuza zarar değil yarar sağlıyorlar.

Çoklu ve tekli doymamış yağlar birçok yiyeceğin içerisinde bulunur. Bütün bu yağlar vücudumuza sayısız faydalar sağlar. Gelin bu besinleri birlikte öğrenelim...

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Balık - Her balık farklı bir zamanda tüketilmelidir. Çünkü her balık farklı bir zamanda yağlanır ve yağlanma konusu lezzet açısından çok önemlidir. Fakat yağlanma sadece lezzeti etkilemez. Balık etinde yüksek oranda omega 3 yağ asitleri bulunur. Omega 3 tekli doymamış yağ asididir ve başta beyin ve kalp olmak üzere vücudumuzdaki birçok organın sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Bu yüzden balık yağları besin takviyesi olarak tüketiyoruz.

Fındık, ceviz, badem - Fındık, ceviz, badem tekli yağlardan çok zengindir. Bu sayede kolesterolümüzü düşürür, hafızamızı güçlendirir, kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini en aza indirir ve vücudumuza daha birçok fayda sağlar.

Siyah zeytin - Zeytin kahvaltının olmazsa olmazlarındandır. Zeytin içerisinde bolca tekli doymamış yağ bulundurur. Bu sayede kalp sağlığını korumaya yardımcı olur. Ayrıca antioksidan özelliği sayesinde birçok kanser türüne karşı da vücudu korur.

Zeytinyağı - Zeytinyağı tekli ve çoklu doymamış yağlar içerir. Zeytinyağını da korkmadan tüketebilirsiniz.

Bitter çikolata - Bitter çikolatanın içerisinde tekli doymamış yağlar bulunur. Bu sayede sinir sisteminin düzenli işlemesini sağlar ve bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklardan korur.

Yumurta - Ortalama bir yumurtada yaklaşık beş gram yağ bulunur. Bu yağların yaklaşık üç gramı tekli ve çoklu doymamış yağlardan oluşur. Ayrıca yumurta omega 3 de içerir.

Çekirdek - Çekirdeklerin yağ oranı oldukça yüksektir. Fakat içerisindeki yağlar hücrelerimizi besler ve güçlendirir. Fakat çekirdek denilince aklınıza bir tek ay çekirdeği gelmemeli. Kabak çekirdeği be chia tohumu da oldukça faydalıdır.

Peynir - Az yağlı peynirler veya ev yapımı peynirler içerisindeki protein, kalsiyum, sodyum ve yağla vücudumuza birçok fayda sağlar.

Keten tohumu - Keten tohumu içerisinde çoklu doymamış yağlar bulunur. Keten tohumu sindirim sistemini düzenler, kalp ve damar sağlığına olumlu katkılarda bulunur.

Soya fasulyesi - Soya fasulyesinin içerisinde bolca protein ve çoklu doymamış yağlar bulunur. Soya fasulyesi diyabete, kalp hastalıklarına ve kanserin çeşitli türlerine karşı doğal bir ilaçtır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.