Bu ülkelerde Sevgililer Günü ürünleri satılması yasak: Sevgililer Günü'nü kutlamayan ülkeler hangileri?

Tüm dünyada bilinen 14 Şubat Sevgiler Günü bazı ülkelerde kutlanırken bazı ülkelerin yasaları gereği kutlanmıyor. İşte sevgililer günü kutlamayan ülkeler. Sevgililer Günü'nü kutlamayan ülkeler hangileri? Sevgililer Günü resmi gün mü?

Tüm dünyada bilinen 14 Şubat Sevgililer Günü birçok ülkede kutlanırken bazı ülkelerde kutlanmadığını ve o güne özel ürünlerin satışının yasak olduğunu biliyor muydunuz?. Evet hemen hemen dünyanın her yerinde 14 Şubat 'Sevgiler Günü' olarak birçok kişi tarafından kutlanıyor. O günlerde sevgililer, eşler birçok kişi birbiri ile hediyeleşir güzel bir gün geçirirler. Birçok yerde bu özel bu şekilde kutlanırken bazı ülkelerin yasaları gereği 'Sevgililer Günü' kutlanmıyor. Bizde sizler için 14 Şubat Sevgililer Günü'nün kutlanmadığı ülkeleri araştırdık. İşte O ülkeler!

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ KUTLAMAYAN ÜLKELER;

- Özbekistan,

- Türkmenistan,

- Malezya,

- Endonezya,

- İran

- Pakistan

- Suudi Arabistan ( Sevgililer Günü konseptli ürünlerin satışı dahi yasaktır) .