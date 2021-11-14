Bu tarif gribi bıçak gibi kesecek!

Her mevsim geçişinde olduğu gibi bu sene de soğuk algınlığı, grip, nezle birçoğumuzun kapısını çaldı. Çareyi ilaçlarda değil doğal ürünlerde aramak istiyorsanız sizler için gribi bıçak gibi kesecek doğal bir şurup tarifimiz olacak!



Havalar iyiden iyiye soğumaya başladı. Grip, nezle ve soğuk algınlığı birçoğumuza çoktan uğradı. Gripten kurtulmak için sizlere içerisinde mürver çiçeği olan doğal bir şurup tarifi vereceğiz.

Mürver çiçeği nedir?

Mürver çiçeği hanımeligiller ailesindendir. Avrupa ve Kuzey Amerika'da yaygın olarak yetişir. Ülkemizde de yetişen bu çiçek cüce mürver, ayı otu, azı otu, cüce mürver, hekimana (İnebolu), kımçırık, livor (Rize), mürver otu, patpatik, pellempüs (Dörtyol), purtlak, sultan otu (Gaziköy-Tekirdağ), şahmelek otu, şahmelik (Karadeniz Bölgesi), şahmelik otu, telligelin (Gaziantep), yabani mürver, yer mürveri, yivdim, yivdin (Giresun, Ordu, Samsun), anzili (Artvin), levor (Trabzon, Rize) gibi isimlerle anılır.

Mürver çiçeği beyaz ve siyah renkte olabilir. Mürver çiçeği içerisinde A, B ve C vitaminleri bulunur. Bu sayede vücut direncini artırarak hastalıklardan korunmamızı sağlar.

Ayrıca mürver çiçeğinin müshil özelliği vardır ve bu sayede kabızlığın geçmesini sağlar. İdrar ve balgam söktürücüdür. Göğsü yumuşatır. Terletici etkidedir. Grip, üşütme, nezle, soğuk algınlığını geçirmede çok faydalıdır. Zatürre ve bronşiti geçirir. Ateşi düşürür. Anne sütünü artırır. Zayıflatıcı etkidedir.

Gribi bıçak gibi kesen doğal şurup tarifi

Grip için doğal bir şurup hazırlamak için üç kahve fincanı siyah kurutulmuş mürver, dört su bardağı su, iki çorba kaşığı zencefil kökü, bir tatlı kaşığı toz tarçın, yarım tatlı kaşığı karanfil tozu, bir çay bardağı bal temin etmeniz gerekir.

Bir tencerenin içerisine mürveri, suyu, karanfili ve tarçını ekleyin. Bu karışımı kaynatın. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısın ve kapağını açarak suyun buharlaşmasını ve yarıya inmesini sağlayın. Bu şekilde kırk beş dakika kaynattıktan sonra ocaktan alın ve soğumasını sağlayın. Daha sonra karışımı süzün ve içerisine bal ekleyip karıştırın. Kavanozlara doldurup çok sıcak olmayan bir yerde saklayın.

Şuruptan haftada iki veya üç defa birer kaşık yemeli ve sonra bir bardak ılık su içmelisiniz. Mürver şurubunu yetişkinler bir yemek kaşığı, çocuklar ise bir tatlı kaşığı tüketmelidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.