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TIMETURK / GENEL / Bu sene İstanbul'a kar yağar mı? İstanbul'a kar yağacak mı?

Bu sene İstanbul'a kar yağar mı? İstanbul'a kar yağacak mı?

Bu sene İstanbul'a kar yağar mı? İstanbul'a kar yağacak mı? Kış aylarına doğru girerken havalarda iyice soğumaya başladı. Meteoroloji bir çok il için kar yağışı uyarısı yapmaya başladı. Özellikle yüksek kesimlerde yılın ilk kar yağışları da görülmeye başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınlandığı son uyarı sonrası İstanbullular da İstanbul'a kar ne zaman yağacak? sorusunu şimdiden sormaya başladı.

2 Saat Önce
2021-11-10 09:10:47
Bu sene İstanbul'a kar yağar mı? İstanbul'a kar yağacak mı?

Bu sene İstanbul'a kar yağar mı? İstanbul'a kar yağacak mı? Kış aylarına doğru girerken havalarda iyice soğumaya başladı. Meteoroloji bir çok il için kar yağışı uyarısı yapmaya başladı. Özellikle yüksek kesimlerde yılın ilk kar yağışları da görülmeye başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınlandığı son uyarı sonrası İstanbullular da İstanbul'a kar ne zaman yağacak? sorusunu şimdiden sormaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışı konusunda illeri tek tek sıraladı ve hazırlıklı olunması yönünde uyardı. Meteoroloji tarafından yayınlanan son raporda kar yağışının çarşamba gününden itibaren etkisini göstereceği duyuruldu.

Bu sene İstanbul'a kar yağar mı?

Milliyet'te ye alan habere göre; Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir İstanbul'a kar yağar mı sorusuna yanıt verdi. Özdemir şunları söyledi: Genelde İstanbul, ocak ayının ortalarından şubat ayının sonlarına doğru kar görür. Fakat son yıllarda başta İstanbul olmak üzere, Marmara Bölgesi'ne baktığımızda kar yağışı sıklıkları çok azalmış durumda. İstanbul başta olmak üzere genel olarak Marmara'da yağışlar azalmış durumda. Hatta yağışsız günler, haftalar ve aylar sıklıkla görülmeye başlandı. Ancak bu yıl Anadolu'daki kadar olmasa da İstanbul ile çevresi çokça yağmur ve kar görecek.

İstanbul'a kar yağacak mı?

İstanbul'a kar yağıp yağmaycağını söylemek için şu an erken ancak eldeki meteoroloji veriler ve uzmanların değerlendirmelerine bakılırsa İstanbul'da bu kış iyi bir kar yağışı görülebilir.

Doğu Anadolu'da kar başladı

Meteoroloji'nin yayınladığı haftalık hava durumu raporuna göre, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı illerde çarşamba ve perşembe günü kar bekleniyor. Çarşamba günü Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'da; perşembe günü Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Artvin, Ağrı, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari'de kar yağacak. Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Artvin, Ağrı, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari'de perşembe günü kar yağışı etkili olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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