Bu püf noktaları mutfakta uygulayabilirsiniz

Hepimiz mutfağa giriyor ve birbirinden nefis yemekler hazırlıyoruz. Yemek hazırlamak özen ve dikkat istiyor. Bazı püf noktaları bilip uygulayarak çok daha kolay bir şekilde lezzetli sonuçlar elde edilebilirsiniz. Sizler için bilmeniz gereken püf noktaları derledik...



Yemek yapmak kimi insanın hobisidir, kimisi insan ise aç kalmamak için mutfağa girer. Hepimizin bir şekilde mutfaktan yolu geçiyor. Bazı püf noktaları bilip uygulayarak mutfakta çok daha başarılı olabilirsiniz.

Mutfakta bilmeniz gereken püf noktalar

Aldığınız muzlar hamsa ve onları olgunlaştırmak istiyorsanız veya sert bir şeftaliyi yumuşatmak istiyorsanız kağıt torba içerisinde muhafaza edebilirsiniz. Bu sayede istediğiniz kıvama geleceklerdir.

Domatesi buzdolabında değil de oda sıcaklığında muhafaza ederseniz çok daha uzun süre taze kalmalarını sağlayabilirsiniz.

Elmalar soyulunca hızlı bir şekilde renk değiştirir. Soyduğunuz elmaların renk değiştirmesini önlemek istiyorsanız iki ölçek suyun içerisine bir ölçek bal koyun. Elmaları bu karışımda bekletirseniz elmaların rengi değişmeyecektir.

Kirazların ve vişnelerin çekirdeğini kolay bir şekilde çıkarmak için ataç veya bir çubukla bastırabilirsiniz.

Hamur işlerinde tereyağı kullanacaksanız onu önce dondurup sonra rendeleyerek kullanabilirsiniz.

Sarımsağı kolay bir şekilde soymak istiyorsanız soyacağınız dişi bıçağın kenarıyla hafifçe ezebilirsiniz. Bu sayede kabuklarından kolayca çıkacaktır.

Yumurta kabuğunu kolay bir şekilde soymak için haşladığınız suyun içerisine bir çay kaşığı sirke veya karbonat ekleyebilirsiniz. Bu yöntem sayesinde yumurta kabuklarından kolay bir şekilde ayrılabilir.

Kavanoz kapağını bir türlü açamıyorsanız kapağı sıcak suyun altına tutun. Bu sayede kavanozun kapağını rahat bir şekilde açabilirsiniz.

Yeni bir tava satın aldıysanız kızartmaların tavaya yapışmaması için, tavayı öncelikle sirkeyle kaynatabilirsiniz.

Yaptığınız omletin daha kabarık olmasını istiyorsanız mısır unu ve suyu karıştırıp yumurtanın içerisine ekleyebilirsiniz.

Çileği satın aldıktan sonra sıcak suyun içerisinde 30 saniye tutarsanız daha uzun süre bozulmadan muhafaza edebilirsiniz.

Yeşil soğanı uzun bir sürede tüketecekseniz küçük küçük doğrayıp bir pet şişenin içerisinde buzlukta muhafaza edebilirsiniz.

Etleri pişirmeden önce marine edersek daha kolay pişerler ve çok daha lezzetli olurlar. Ancak marine işlemini ayçiçek yağıyla değil de zeytinyağıyla gerçekleştirirsek etimiz hava almayacağı için daha güzel dinlenir ve piştiğinde daha yumuşak olur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.