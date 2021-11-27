Bu püf noktalar mutfakta işinizi kolaylaştıracak

Yemek hazırlamak özen ve dikkat istiyor. Mutfakta bazı püf noktaları bilip uygularsanız çok daha kolay bir şekilde lezzetli sonuçlar elde edebilirsiniz. Sizler için mutfağa girdiğinizde bilmeniz gereken püf noktaları derledik...



Hepimizin bir şekilde mutfaktan yolu geçiyor. Bazı püf noktaları bilip uygulayarak mutfakta çok daha başarılı olmak mümkün. Peki bunlar hangileri?

Mutfakta bilmeniz gereken püf noktalar

Etleri keserken zorlanıyorsanız önce onları iki saat kadar buzlukta bekletin. Çünkü etler donunca çok daha kolay kesilebilir.

Süt köpüğü elde etmek istiyorsanız sütü bir kavanozun içerisine koyun ve mikrodalga fırında 30 saniye kadar tutun.

Ölçü kabına yapışacak bir malzeme koyacaksanız, kabı sonrasında kolay temizlemek için kabın içinde bir miktar yemeklik yağ gezdirin.

Mikrodalgada kolay ve zahmetsiz bir şekilde mısır patlatmak için bir kasenin içerisine koyduğunuz mısırların üzerini bir tabak ile kapatabilirsiniz.

Hamur işlerinde taze meyve kullanacaksanız meyvelerin formunun bozulmaması için meyveleri unun içine erkenden atmanız gerekir.

Pilav yaparken pirinç-su ayarını tutturmakta zorlanıyorsanız eklediğiniz suyun pirinçlerin üzerinden işaret parmağınızın ilk boğumu yüksekliğinde olmasına dikkat edebilirsiniz.

Yemeğinizi mikrodalga fırında ısıtırken kuruyorsa bunu önlemek için yemek tabağının üstüne nemli bir kağıt havlu koyabilirsiniz.

Vaktiniz yoksa ve güzel bir omlet yapmak istiyorsanız tava yerine tost makinesini kullanarak zamandan tasarruf edebilirsiniz.

Patateslerin kızarma ya da haşlanma sürelerini kısaltmak istiyorsanız öncesinde üzerinde delikler açarak onları 4 dakika kadar mikrodalga fırına atabilirsiniz.

Mikrodalga fırına aynı anda iki büyük tabak sığdırmanız gerekiyorsa bir tabağı, altına bardak koyarak yükseltebilirsiniz.

Sıcak bir yemeği buzdolabına koymak doğru değildir. Fakat koymanız gerekiyorsa saklama kabına aldığınız sıcak yemeğin kapağının bir kısmını açık bırakın.

Uzun süre yıkamadığınız bulaşıklardaki kirler donduysa lekelerinin yıkanırken kolay bir şekilde çıkması için üstlerine kola dökebilirsiniz. Kola asitli yapısı sayesinde lekelerin yumuşamasını sağlayacaktır.

Sertleşmiş kurabiyelerinizi yumuşatmak istiyorsanız bir parça ekmekle birlikte ağzı kapalı bir torbada bekletebilirsiniz.

09:30 - 11:30 saatleri arasında içtiğiniz kahve size daha fazla enerji sağlayacaktır.

Köftelerinizin daha güzel pişmelerini istiyorsanız pişirmeden önce ortalarına bir boşluk açabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.