Bu karışım tatlı yeme ihtiyacını ortadan kaldırıyor!

Gecenin bir yarısı aniden tatlı yeme isteği duyabiliyoruz. Bu durum tatlı krizi olarak adlandırılıyor. Tatlı krizi yüzünden diyet bozuyor, gece yarıları bile mutfağa koşuyoruz. Peki tatlı krizini zeytin yaprağı sayesinde kazasız belasız atlatabileceğinizi biliyor muydunuz? Gelin tatlı yeme ihtiyacını ortadan kaldıran karışımın tarifini öğrenelim...



Bazı geceler adeta gözümüz dönüyor, canımız aşırı derecede tatlı istiyor ve kendimizi mutfakta buluyoruz. Bu durum tatlı krizi olarak adlandırılıyor. Tatlı krizi yüzünden diyet bozuyor, kendimize bir türlü engel olamıyoruz. Yedikten sonra ise büyük bir pişmanlık yaşıyoruz. Şeker tüketmemeniz gerekiyorsa zeytin yaprağınla hazırlayacağınız karışım sayesinde girdiğiniz tatlı krizlerinden kurtulabilirsiniz. Bu karışım sayesinde tatlıdan uzak duracağınız, ihtiyaç hissetmeyeceğiniz için kilo vererek daha sağlıklı bir bedene de kavuşabilirsiniz.

Tatlı yeme isteğini ortadan kaldıran karışım nasıl hazırlanır?

Tatlı yeme isteğini ortadan kaldıran karışım için yaklaşık beş yemek kaşığı yoğurt, yaklaşık üç çay kaşığı toz tarçın, yarım çay kaşığı kurutulmuş ve toz haline getirilmiş zeytin yaprağı ve isteğe bağlı olarak üç veya dört tane çekilmiş ceviz içine ihtiyacınız olacak.

Aktarlardan temin edebileceğiniz kurutulmuş zeytin yaprakları eğer toz değil de yaprak halinde ise önce bir öğütücüden geçirerek ince bir toz haline gelmesini sağlayın. Daha sonra bir kaseye yoğurdun içerisine toz haline gelen zeytin yaprağını ve toz tarçını ekleyin. Karışımın içerisine çekilmiş ceviz içi de ilave edebilirsiniz.

Tatlı yeme isteğini durduran karışım nasıl tüketilmeli?

Hazırladığınız karışımı öğleden sonra saat 15.00-17.00 aralığında tüketmeniz doğru olacaktır. Bu sayede hem öğle yemeğinden beri süren tatlı yeme isteğinden kurtulur hem de akşam yemeğinde çok daha az yemekle doyabilirsiniz. Bu karışımı on gün uyguladıktan sonra tatlı yeme isteğinizin azaldığını gözlemleyebilirsiniz. En çok üç hafta uygulayıp daha sonra bir hafta boyunca ara vermeniz gerektiğini unutmayın.

Fakat ciddi ve kronik bir hastalığınız varsa, gebeyseniz veya çok sık alerjik reaksiyonlarla baş etmek zorunda kalıyorsanız bu karışımı mutlaka doktorunuza danıştıktan sonra tüketin. Aksi taktirde fayda sağlamasını beklerken vücudunuz zarar görebilir, bizden söylemesi!

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.