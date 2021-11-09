Bu karışım sayesinde kabızlıktan kurtulacaksınız

Kabızlık problemi zaman zaman hepimizin başına gelen oldukça can sıkıcı bir durum. Kabızlık biraz uzun sürünce çok daha rahatsız edici bir boyuta ulaşıyor. Karnımız şişiyor, ağrıyor, saatlerce tuvalette vakit geçirmek zorunda kalıyoruz. Peki doğal bir karışım sayesinde kabızlıktan kolaylıkla kurtulabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik bu karışım bağırsaklarınızı da tertemiz yapacak! Gelin karışımın tarifini birlikte öğrenelim...



Kabızlık bağırsakların normalden daha yavaş çalışması ve yenilen besinlerin sindirilmesinde zorluk yaşanması yüzünden oluşur. Kabızlık genel olarak sindirim sorunlarına bağlı olarak gelişir be birden fazla nedene bağlı olarak oluşabilir.

Kabızlık yüzünden karın ağrısı, huzursuzluk, karında şişlik yaşarız ve uzun saatler tuvalette vakit geçirmek zorunda kalırız. Oldukça can sıkıcı olan kabızlık halinden doğal bir karışım sayesinde kurtulmak mümkündür. Ayrıca bu karışım sayesinde bağırsaklarınız temizlenecek ve vücudunuzdan toksinleri kolaylıkla uzaklaştırabileceksiniz. Üstelik karışımın tadı da gayet güzel, bizden söylemesi!

Bağırsakları temizleyen, kabızlıktan kurtaran karışımın tarifi nedir?

Bağırsaklarınızı temizlemek, vücudunuzu toksinlerden arındırmak ve kabızlıktan kurtulmak için yarım su bardağı elma suyu, yarım su bardağı ılık içme suyu, iki çorba kaşığı taze sıkılmış limon suyu, bir çorba kaşığı taze zencefil suyu, yarım çay kaşığı deniz tuzuna ihtiyacınız olacak.

Elmanın ve taze zencefilin suyunu sıkın. Bu işlem için katı meyve sıkacağı kullanabilirsiniz. Daha sonra limonu da taze taze sıkın ve iki çorba kaşığı kadar limon suyu elde edin. Malzemelerin hepsini bir bardağın içerisinde buluşturun ve karıştırın. Afiyet olsun! Karışımı sabahları aç karnına, dişlerinizi fırçaladıktan sonra kullanabilirsiniz. Günde bu karışımdan beş veya sekiz bardak içebilirsiniz. Sabah içtikten sonra öğle yemeği yerken veya öğle yemeğinden sonra iki bardak içebilir, akşam üstü tekrar bir bardak daha tüketebilir. Akşam yemeğinden sonra da bir bardak tüketebilirsiniz.

Bu karışımı kullanırken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Bu karışım vücutta detoks etkisi oluşturur. Bu yüzden iki günden fazla tüketmemeniz gerekir. İki gün kullandıktan sonra mutlaka iki gün ara vermelisiniz.

Bu karışımı akşam 7'den sonra içmenizi tavsiye etmiyoruz. Çünkü karışım sayesinde bağırsaklar hareketlenecektir. Geç saatlerde içilirse gece uykunuz bölünebilir ve tuvalete gitmek zorunda kalabilirsiniz.

Bu karışım güçlü bir antioksidan etki oluşturur. Bu karışım gebelik dönemindeki kadınlar, diyabet hastaları, hipertansiyon hastaları gibi ciddi ve kronik bir hastalığa sahip olanlara ve alerjik bir bünyesi olanlara, reçeteli herhangi bir ilaç kullananlara asla tavsiye edilmez.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.