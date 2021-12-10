Bu içecekler sayesinde mışıl mışıl uyuyacaksınız

Gece uykusuzluk çekmek birçoğumuzun ortak problemi. Yatağa yattığımızda bir o yana, bir bu yana döneriz ama o uyku bir türlü gelmez. Uykusuzluğun birçok sebebi olabilir. Uyumadan önce içeceğiniz bazı içecekler sayesinde gece boyu rahat bir uyku çekebilirsiniz. Peki hangi içecekler rahat bir uyku çekmeyi sağlıyor? Gelin birlikte bakalım...



Uykusuzluk kişinin hayat kalitesini olumsuz etkileyen bir durumdur. Birçok sebebe bağlı olarak oluşabilir. Genel olarak stres ve gün içerisinde tüketilen yiyecekler gece uykusuzluğa sebep olur. Gece uyuyamayan kişi güne güzel bir başlangıç yapamaz. Peki bunun bir çözümü yok mu? Uyku öncesinde tüketeceğiniz bazı içecekler sayesinde gece çok rahat bir şekilde uyuyabilirsiniz.

Uykusuzluğa hangi içecekler iyi geliyor?

Vanilyalı süt - Çubuk vanilyayı ikiye bölün ve bir bardak sütün içerisine atın. Vanilya sakinleştirici bir etkiye sahiptir. Bu özelliği sayesinde uykuya çok daha rahat dalmanızı sağlar. İsterseniz bu karışıma çubuk tarçın da ilave edebilirsiniz. Hazırladığınız sütü uyumadan yaklaşık otuz dakika önce içmeniz tavsiye ediliyor.

Naneli papatya çayı - Aktarlardan temin edeceğiniz naneyi ve papatyayı karıştırarak demleyip elde ettiğiniz çayı uykudan önce yediklerinizin hazmını kolaylaştırmak ve sinirlerinizi gevşeterek rahat bir uyku çekmenizi sağlaması için tüketebilirsiniz. Bu çayın tadından hoşlanmazsanız içerisine bal da ilave edebilirsiniz.

Taze sıkılmış vişne veya kiraz suyu - Kiraz ve vişne yüksek miktarda melatonin (uyku hormonu) içerir. Bu sayede vişne ve kiraz vücuda uyku verir ve uykunun kalitesinin artmasına yardımcı olur.

Daha iyi bir uyku için yirmi tane kiraz veya vişneyi bir kase yoğurtla blenderdan geçirip de tüketebilirsiniz. Yoğurt da uykunuzu getireceği için çok daha işe yarayacaktır.

Kediotu - Yirmi gram kediotunu beş gr rezene, beş gram kimyon, yirmi gram nane kökü ile birlikte karıştırın. Bu karışımı bir çay kaşığı kullanarak sıcak su dolu bir bardakta demlendirin ve tüketin. Tadından hoşlanmazsanız içerisine bal da ilave edebilirsiniz.

Ballı süt - Yatağa gitmeden önce tüketeceğiniz bir bardak ballı süt uykunuzun kalitesini arttıracak ve uykuya dalmanızı kolaylaştıracaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.