Bu hataları yaparsanız bulaşık makineniz iyi yıkamaz

Bulaşık makineleri bizlere çok büyük bir kolaylık sunuyor. Fakat birçoğumuzun bulaşık makinesinden çıkan bulaşıklar bulanık ve lekeli. Bu sorunlar bizim yaptığımız hatalardan kaynaklanıyor olabilir. Peki nedir o hatalar? Bulaşık makinesi kullanırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Cevapları haberimizde...

Bulaşık makinenizin hep ilk günkü performansında olmasını istiyorsanız, aynı bulaşığı tekrar elinizde yıkamak zorunda kalmak istemiyorsanız, makineden bulaşıklarım tertemiz çıksın diyorsanız makinenizi kullanırken dikkat etmeniz gerekenler var. Gelin birlikte bakalım...

Filtrelerinizi temizlemeyi unutmayın

Bulaşık makinenizin filtresini düzenli temizlemiyorsanız bulaşıklarınız kirli ve lekeli çıkabilir. Eğer filtre kirlenmişse güzelce temizlenmeli ve tekrar yerine doğru bir biçimde takılmalıdır.

Kireç çözücü kullanın

Makinenizin içinde ve yıkanan bulaşıklarınızda kireç izine rastlıyorsanız, suyu sert ve kireçli bir yerde yaşıyorsanız makinenizde kireç çözücü kullanmalısınız. Kireç çözücü makinenizin performansını olumlu yönde etkileyecektir. Piyasadan temiz edeceğiniz kireç çözücü veya kireç önleyici ürünler işinizi görecektir.

Fıskiyeleri kontrol etmelisiniz

Bulaşıklarınız makineden temiz çıkmıyorsa suçlusu fıskiyeleriniz olabilir. Tıkanmış fıskiyeler düzgün bir biçimde bulaşıkların üzerine su püskürtemez. Bu yüzden bulaşıklarınız kirli kalır. Fıskiyeler yemek artıkları ve yağ yüzünden tıkanır. Bu yüzden düzenli olarak alt ve üst fıskiyeyi söküp temizlemelisiniz.

Çıkarılabilir parçaları çıkarıp temizleyin

Bulaşık makinelerin filtre ve fıskiyesini temizlediğiniz gibi içini de deterjan ve sünger yardımıyla temizleyebilirsiniz. Piyasadan bulaşık makinesi temizleyicisi satın alıp düzenli olarak onu da kullanabilirsiniz.

Yemek artıklarını sıyırmadan makineye koymayın

Bulaşıklarınızı tamamen suyun altında temizleyip makinenize yerleştirip bir kez daha yıkamanız yanlıştır. Fakat üzerinde artıklar olan bir bulaşığı makinenize yerleştirmek de yanlıştır. Yıkamadan önce tabaklarınızdaki, tencerelerinizdeki, bardaklarınızdaki artıkları bir fırça yardımıyla arındırmalısınız. Yoksa makinenizde filtreniz, fıskiyeleriniz çabuk kirlenebileceği gibi makinenizin gider borusu da tıkanacaktır.

Makinenizi gereğinden fazla doldurmayın

Makinenize bulaşıkları çok fazla ve üst üste yığarsanız lekeli tencereler, soluk bardaklar görmeniz çok olası. Makinenize gerektiği kadar ve fıskiyenin su akışını kesmeyecek şekilde bulaşık yerleştirmeniz gerektiğini unutmayın.

Makine durunca içerisindeki buharı tahliye edin

Makineniz durduktan sonra kapağını açıp içindeki buharın çıkmasını sağlamazsanız tabaklarınızda, bardaklarınızda izler görmeniz ve kötü bir koku duymanız olası bir durum.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.