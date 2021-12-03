Bu bitkiler evinizdeki kimyasal gazları temizliyor

Evde yetiştireceğiniz bitkiler sayesinde hem evinize estetik bir görüntü kazandırabilir hem de evinizin havasını temizleyebilirsiniz. Peki hangi bitkiler evdeki kimyasal gazları azaltıyor? Bu sorunun cevabı haberimizde...



Evde bitki yetiştirmeyi birçoğumuz seviyoruz. Evimize hem estetik bir görünüm kazandırıyorlar hem de oksijen üretiyorlar. Peki bazı bitkilerin evdeki kimyasal gazları da azalttığını biliyor muydunuz?

Evdeki kimyasal gazları azaltan bitkiler hangileri?

Duvar sarmaşığı - Duvar sarmaşığı evlere çok güzel bir hava katar. Aynı zamanda evin havasında bulunan benzen, formaldehit ve ksilen gibi zararlı kimyasalların miktarını azaltır. Orta derecede ışık alan bir yerde rahatlıkla duvar sarmaşığını yetiştirebilirsiniz. Ayrıca bu bitkiyi nemli kalacak kadar sulamanız yeterli olacaktır.

Kauçuk ağacı - Kauçuk ağacı parlak ve büyük yapraklara sahiptir. Bu ağacı evde kolaylıkla bakabilirsiniz. Evinize şık bir görüntü katacak kauçuk ağacı aynı zamanda havada bulunan formaldehit isimli zararlı kimyasalı da temizleyecektir. Doğrudan güneş ışığı almayan ama aydınlık bir yerde bakabileceğiniz kauçuk ağacına haftada bir su vermeniz yeterli olacaktır.

Yelken çiçeği - Yelken çiçeği evde bakılabilen, çok fazla bakıma ihtiyaç duymayan bir çiçektir. Ayrıca bu çiçek NASA'nın havadaki zararlı kimyasalları azaltan bitkiler listesinde yer almaktadır. Yelken çiçeğinin doğrudan ışık alması gerekmez, ayrıca her gün su da beklemeyecektir.

Bambu palmiyesi - Bambu palmiyesi de zahmetsiz bir bitkidir. Saksıdaki toprağın üst kısmı kurumaya başlayınca su verme zamanı gelmiş demektir. Fakat bu bitkiyi satın alırken kahverengi çizgili olanları değil koyu yeşil yapraklı olanları almalısınız.

Aloe vera - Aloe vera da havadaki zararlı kimyasal gazlara savaş açan bir bitkidir.

Kasımpatı - Kasımpatı oldukça nadir çiçek açan bir bitkidir. Çok terleme yapması sayesinde odadaki kötü kokuları örter, evin dört bir yanını mis gibi kokusuyla sarar. İki haftada bir sulama isteyen kasımpatılar, ışık alan yerlerde verimli bir şekilde büyürler.

Kaynanadili - Halk arasında kaynanadili olarak tanınan difenbahya bitkisi yetiştirilmesi en kolay bitkilerdendir. Işığı doğrudan alması gerekir. Dr.B.C. Wolverton'un en faydalı bitkiler listesinde yer alan bu bitki sadeliği ile zaten hemen her evde yer edinmeyi başarmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.