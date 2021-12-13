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TIMETURK / GENEL / Bu bitki çayları regl dönemi ağrılarına iyi geliyor

Bu bitki çayları regl dönemi ağrılarına iyi geliyor

Regl vücudun olgunlaşması ve doğurganlığın aktif hale geldiğinin göstergesidir. Regl halk arasında adet, aybaşı, özel gün gibi isimlerle de anılır. Adet zamanları genel olarak ağrılı geçebilir. Sizler için adet döneminde yaşanan ağrıların hafiflemesine yardımcı olan bitki çaylarını araştırdık...

2 Saat Önce
2021-12-13 22:31:28
Bu bitki çayları regl dönemi ağrılarına iyi geliyor


Kadın vücudu olgunlaşıp da doğurganlığı aktif hale gelince regl görülür. Adet, aybaşı özel gün gibi isimlerle de anılan regl yaklaşık olarak yirmi sekiz günlük döngüler halinde gerçekleşir. Genel olarak kadınlarda yirmi bir ve otuz beş gün arasında regl olunması normal kabul edilir.

Regl dönemlerinde kadınlarda karın ağrısı, yorgunluk, halsizlik, bel ağrısı, mide bulantısı, duygu değişimleri görülebilir. Bu yüzden kadınlar sosyal hayattan geri kalabilir.

Adet sancıları nasıl hafifletilebilir?

Regl öncesi ve sonrasında kadınların vücutlarında değişimler görülür. Bu dönemi daha kolay atlatabilmek için bitki çaylarından yardım alınabilir. Fakat bu çayları kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz.

Civanperçemi çayı - Regl başlamadan üç gün önce civanperçemi çayı içmeye başlarsanız çok daha kolay bir regl dönemi geçirebilirsiniz. Bu çay ağrıları keser ve kolay bir şekilde hareket etmenize yardımcı olur. Civanperçemi çayını hazırlamak için beş gram civanperçemini yarım litre kaynar suyun içerisine koyun. Üç dakika boyunca demlenmesini sağlayın. Soğuduktan sonra sabah ve akşam bir bardak için. Çayı her gün yeniden demlemeniz gerektiğini unutmayın.

Böğürtlen çayı - Böğürtlen çayı içerisindeki C vitamini sayesinde enerji seviyenizi yükseltir ve daha kolay bir regl dönemi geçirmenize yardım eder. Ayrıca bu çay sayesinde regl döneminde hissettiğiniz depresiflik de ortadan kalkacaktır. Böğürtlen çayını hazırlamak için kaşık yardımıyla ezdiğiniz taze böğürtlenleri posa haline getirin ve kaynayan suyun içerisine atın. Yaklaşık on dakika kaynadıktan sonra posasını süzün ve için.

Safran çayı - Safran adet söktürücü etkiye sahiptir. Bu sayede ağrılarınızın daha kısa süre içerisinde yok olmasına yardımcı olur. Safran çayını hazırlamak için bir tutam safranı bir bardak ölçtüğünüz kaynayan suyun içerisine atın. Daha sonra kaynayana kadar bekleyin. Kaynadıktan sonra ocaktan alıp tüketebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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