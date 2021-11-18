Bu besinleri tüketerek zekanızın gelişmesini sağlayabilirsiniz

Zihnimizin iyi çalışmasına hayatımızın her döneminde ihtiyacımız var. Bu konuda bazı besinler yardımımıza koşuyor. Sizin için o besinleri derledik...



Beyin üzerinde yapılan çalışmalar gösteriyor ki, yıllar ilerleyip yaşlansak bile beyin hücrelerimiz yenilenmeye devam ediyor. Fakat burada önemli bir konu var; iyi beslenmek! Bazı besinler zekamızı geliştirme konusunda bize yardımcı oluyor. Gelin o besinleri öğrenelim...

Hangi besinler zekamızın gelişmesine yardımcı oluyor?

Çilek - Fisetin isimli bileşen yalnızca doğada bulunuyor. Çilek de bu bileşene sahip bir besin olarak karşımıza çıkıyor. Bu bileşen sayesinde zihin çok daha verimli çalışıyor. Ayrıca hafıza kaybının kötü etkilerini bizden uzaklaştırıyor.

Bitter çikolata - Bitter çikolatanın içinde yoğun miktarda magnezyum ve antioksidan niteliğinde maddeler bulunur. Bu sayede beynimize oksijen taşıyarak zihnin daha aktif çalışmasını sağlar. Uzmanlar sınavlardan önce bitter çikolata yenilmesini tavsiye ediyor.

Tahıl grubu - Tahıl grubu B vitamininden oldukça zengindir. Kan şekerini düzenler ve beynin daha verimli çalışmasına yardımcı olur. Bu yüzden kahvaltılarda mutlaka tam tahıllı ekmekleri tüketmemiz tavsiye edilir.

Patates - Patates kan şekerini yavaşça ve dengeli bir şekilde yükseltir. Bu durum beyin için olumlu bir etki oluşturur ve zekanın daha iyi çalışmasını sağlar. Fakat yağda kızartılan patates bu özelliklerini yitirebilir. Bu yüzden fırınlayarak tüketilmesi tavsiye ediliyor.

Kuru yemişler - Kuru yemişler E vitamini bakımından oldukça zengindir. İçeriğindeki yağ asitleri sayesinde unutkanlıkla savaşırlar. Her gün bir avuç kuru yemiş tüketmemiz tavsiye edilir.

Yoğurt - Yoğurdun içerisindeki tirozin hafızayı güçlendirir.

Üzüm - Üzüm insan vücudunda dopamin maddesinin artmasını sağlar ve bu sayede odak mekanizmasını harekete geçirerek problemler karşısında daha kısa sürede çözüm bulmamıza yardımcı olur.

Fasulye - Fasulye bol lifli bir yapıya sahiptir. Ayrıca protein de içerir. Özellikle büyüme çağındaki çocukların zeka gelişimine katkıda bulunur.

Kırmızı soğan - Kırmızı soğan folik asit ve kuersetin içeriğiyle unutkanlığın önüne geçerek beynin fonksiyonlarını desteklenmesini sağlar.

Kırmızı ve turuncu sebzeler - Bu renge sahip sebzeler de beynimize birçok katkı sağlar.

Somon - Somon beynin işlevlerinin korunmasını ve hafızanın güçlenmesini sağlar.

Yağsız kırmızı et - Yağsız ve sinirsiz kırmızı et beynin gelişimi için büyük fayda sağlar.

Yaban mersini - Yaban mersini zihin yorgunluğu, dikkat dağınıklığı konularında bize yardımcı olur. Ayrıca yaşa bağlı olarak oluşan unutkanlığı geciktirir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.