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TIMETURK / GENEL / Bu besinleri tüketen anne adaylarının bebekleri güçleniyor

Bu besinleri tüketen anne adaylarının bebekleri güçleniyor

Hamilelik yaklaşık olarak kırk hafta süren oldukça önemli ve zor bir süreçtir. Bu süreçte anne adayının yediği içtiği her şey bebeğin sağlığını olumlu veya olumsuz etkileyecektir. Sizler için hamilelikte tüketilmesi gereken besinleri araştırdık...

3 Saat Önce
2021-11-22 19:12:31
Bu besinleri tüketen anne adaylarının bebekleri güçleniyor


Hamilelik yaklaşık olarak kırk hafta sürer. Anne adayları için bu süreç çok zorlayıcı ve önemlidir. Bu süreç içerisinde anne adayı kendine de bebeğe çok iyi bakmalı, iyi ve sağlıklı beslenmelidir.

Anne adayları için sağlıklı besinleri araştırdık. Fakat besin alerjiniz varsa bu besinleri mutlaka doktorunuza danışıp öyle tüketmeniz gerekir.

Anne adayları hangi besinleri tüketmelidir?

Havuç - Havucun insan vücuduna çok faydalı bir besindir. Aynı şekilde anne karnındaki bebek için de havuç besin değeri sayesinde çok önemlidir. Bebeğin diş sağlığına, gözlerine ve en önemlisi kemik gelişimine havucun katkısı oldukça çoktur. Bu yüzden anne adayları havuç tüketmelidir.

Mango - Mango A vitamini, C vitamini ve potasyum içeren bir besindir. Hamilelikte gün içerisinde tüketeceğiniz mango bebeğinize, bu faydalı besinleri sağlayarak daha sağlıklı olmasına yardımcı olacaktır. Eğer mango size çok tatlı geliyorsa mangoyu süzme yoğurt veya labnenin içerisine karıştırabilirsiniz.

Yumurta - Yumurta Omega 3 bakımından çok iyi bir besindir. Hamilelik sürecinde tüketilen yumurta annenin kilo alma sürecini yavaşlatır. Bebeği ise yüksek besin değeriyle besler. Ayrıca Omega 3 içeriği sayesinde yumurta bebeğin zeka ve beyin gelişimine olumlu katkılarda bulunur.

Kuru yemişler - Hamilelikte tüketilen ceviz, fındık, badem gibi kuru yemişler anne adayı için de bebek için de çok faydalı yağlar ve vitaminler içerir. Ayrıca bu kuruyemişler magnezyum, bakır, potasyum, kalsiyum ve E vitamini bakımından da çok zengindir. Doktorun önerdiği miktar ve sıklıkta anne adayları her gün kuruyemiş tüketerek kendilerine de bebeklerine de olumlu katkılarda bulunabilir.

Balık - Gebelik döneminde yüksek civa barındıran balıkları sık tüketmel, fetusun beyin ve sinir sistemi gelişimini olumsuz yönde etkiler. Somon, ton balığı, sardalya, beyaz balık, alabalık ve uskumru ise hamilelik döneminde tüketilebilecek balıklardır.

Yulaf - Hamilelik döneminde tüketilen yulaf bebeğe lif ve B vitamini sağlayacaktır. Kahvaltılarda ara öğünlerde yulaf tüketilebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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