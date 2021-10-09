Bu besinlerden fazla tüketirseniz ölebilirsiniz

Sağlıklı olsa bile her besini dozunda tüketmek çok önemlidir. Çünkü fazla tüketilen besin sağlığımıza faydadan çok zarar verebilir. Peki hangi besinleri fazla miktarda tüketmek zararlı? Fazla miktarda tüketildiğinde ölümcül tehlikeye sahip besinler hangileri? Gelin birlikte göz atalım...



Atalarımız her şey kararında güzel derken çok haklıydı. Zira aşırıya kaçılan her şey zarar verir, buna sağlıklı besinleri fazla tüketmek de dahil! Burada zarardan kastımız fazla kilo almanız değil yanılıyorsunuz, biz fazla tükettiğinizde ölmenize neden olabilecek besinlerden bahsediyoruz... Gelin bu besinlere birlikte bakalım...

Durian meyvesi

Durian meyvesi dünyanın en kötü kokan meyvesi olarak tanınır. Fazla tüketildiği takdirde öldürücü etkilere sahiptir. Birçok insan bu meyveyi fazla tükettiği için ölmüştür. Yüksek tansiyon hastası olan bir kişi, yarım kilodan fazla durian yedikten sonra kan basıncındaki yükselmenin damarlarında yırtılmaya sebep olmasıyla yaşamını yitirmişti. Bu yüzden siz siz olun bir yerlerde bu kötü kokulu meyveye rastlarsanız onu çok dikkatli tüketin.

Ejderha nefesi

Ejderha nefesi olarak adlandırılan biber dünyanın en acı biberi olarak bilinir. Bugüne kadar kimse bu biberi tüketmedi. Çünkü uzmanlar içeriğinde acılığı sağlayan kapsaisin maddesinin yiyen kişinin hava yolunu tıkayıp anafilaktik şoka girmesine sebep olabileceğini söylüyor.

Scoville ölçeği acı biberleri ölçer. Bu ölçekte 2.48 milyon puana sahip ejderha nefesi jalapeno biberinden 300 kat daha acıdır.

Ravent (ışkın)

Işkın olarak da bilinen ravent meyvesinin sapları meyveli tatlıların içerisinde tüketiliyor. Fakat bu bitkinin yaprakları zehirlidir. Işkının yapraklarını yiyen kişide solunumda güçlük, nöbet, böbrek yetmezliği ve ölüm riski görülebiliyor. Bu yüzden ışkının sadece sapları tüketilmeli.

Balon balığı (fugu)

Japonya'daki fugu (zehirli balon balığı) doğru bir şekilde hazırlanmazsa yiyen kişiyi zehirleyip öldürebilir. Zehirli balon balığının (fugu) zehir keseleri her türde farklı bir yerde bulunuyor. Bu yüzden fuguyu sadece özel lisanslı şefler hazırlayıp müşterilere sunuyor.

İşin profesyonelleri dahi fuguyu hazırlayıp sunmakta oldukça zorlanıyor. Balon balığının zehirli kısımları tüketilirse konuşamama, boğulma ve bunun sonucunda ölüm riski olabiliyor.

Çiğ acı badem

Badem dünyanın en besleyici besinlerindendir. Fakat özellikle çiğ acı badem bol miktarda siyanür içerir. Bu siyanür içeriğinin etkinliğinin kaybolması için acı bademin belli derecelere kadar ısıtılması gerekir. Acı bademin sizi zehirleyebilmesi için CDC'ye göre bademden 1150 tane yemeniz gerekir.

Kiraz çekirdeği

Kiraz çekirdeği içerisinde hidrojen siyanür bulundurur. Bu madde zehirli bir bileşik içerir. 75 kilo civarında bir yetişkinin günlük 703 miligrama kadar hidrojen siyanür tüketmesinde bir sakınca yoktur. Bu da yüzlerce kiraz çekirdeği anlamına gelir.

Çikolata

10 kilodan fazla çikolata yemek, zehirlenmeye ve ölüme neden olabiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.