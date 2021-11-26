Bu besinler yaşınızı tersine çeviriyor!

Yaşlanma düşüncesi hepimizi korkutuyor. Hiçbirimiz yaşlanıp kırışıklıklara sahip olmak istemiyoruz. Sizler için gençleştiren besinleri araştırdık...



Yaş almak, kırışıklıklara sahip olmak, güçten ve enerjiden düşmek hepimizi korkutuyor. Hiçbirimiz cildimizde kırışıklıklar olsun istemiyoruz. Bunu önleyecek, sizi gençleştirecek ve yaşlanma sürecini geciktirecek bazı besinler doğada mevcut.

Gençleştiren besinler hangileri?

Yeşil çay - Yeşil çayı birçok insan zayıflamak için tüketiyor. Fakat yeşil çay zayıflatmakla kalmıyor, içerisinde bulunan hücre koruyucu maddeler sayesinde yaşlanma belirtilerinin hücrelerde yavaşlamasını sağlıyor. Siz de daha geç yaşlanmak istiyorsanız, cildiniz kırışmasın istiyorsanız yeşil çay tüketebilirsiniz.

Lahana ve ıspanak - Lahana ve ıspanak içeriklerindeki B vitamini sayesinde bağ dokusunun sıkılaşmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda selülit oluşumunun da önüne geçiyor.

Rezene - Rezene kalsiyumdan oldukça zengin bir ottur. Bu faydalı ol ciltte su depolanmasını sağlar ve hücrelerin hızlı bir şekilde yenilenmesine yardımcı olur.

Elma - Şeker ve insülin cildi yaşlandırır. Elma kan şekerini sabitler ve insülin iniş çıkışlarını dengeler. Bu sayede yaşlanmanın gecikmesini sağlar.

Soya filizi - Soya filizi çiğ olarak salatalarda ve yemeklerde tüketilebilir. Soya filizi vücutta hormonlara doğrudan fayda sağlar. Cildi içeriden besler ve gerilmesini sağlayarak kırışmasının önüne geçer.

Som ve ringa balığı - Som ve ringa balığı vücudun ihtiyaç duyduğu fakat dışarıdan almak zorunda olduğu yağ asitlerini içerir. Bu balıklar dokulardaki yaşlanma sürecini yavaşlatır ve yaşlanma karşıtı antiaging görevini üstlenir.

Sarımsak - Sarımsak içerisinde bulundurduğu allicin isimli madde sayesinde vücudun kan dolaşımını hızlandırır. Sarımsak sayesinde cilt her zaman canlı ve sağlıklı gözükür.

Zeytinyağı - Sağlıklı bir hayat sürmek için tüketmemiz gereken zeytinyağı, erken yaşlanma ve kırışıklıklar için olmazsa olmaz bir besindir. İçeriğindeki doymamış yağ asitleri sayesinde hücreleri tehlikelerden korumaya yardımcı olur.

Salatalık - Salatalık güneş yanıklarına ve göz altı torbalarına iyi gelir. Ayrıca maske olarak kullanıma da oldukça uygun bir besindir.

Guava - Guava içeriğindeki vitamin ve minareller sayesinde cildin yapısını onarır ve ciltte kırışıklarla savaşır.

Buğday - Buğday karaciğerin işlevlerini destekler. Bu sayede cilt üzerindeki leke ve kızarıkları tedavi eder.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.