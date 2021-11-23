Bu besinler vücutta antibiyotik etkisi oluşturuyor

Bu sene de soğuk algınlığı, grip, nezle birçoğumuzun kapısını çaldı. Çareyi ilaçlarda değil doğal ürünlerde aramak istiyorsanız sizler için vücutta doğal antibiyotik etkisi oluşturacak besinleri araştırdık...



Soğuk havalar iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladı. Grip, nezle ve soğuk algınlığına yakalanmaya başladık. Bu hastalıklardan korunmak için vücutta doğal antibiyotik etkisi oluşturan besinleri tüketebilirsiniz. Peki bunlar hangi besinler?

Vücutta doğal antibiyotik etkisi oluşturan besinler

Zerdeçal, soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi hastalıkların tedavisinde kullanılabilen bir baharattır. Zerdeçal solunum yollarında meydana gelen enfeksiyonlara iyi gelir. Bu faydasından dolayı mercimek çorbası hazırlarken içerisine toz zerdeçaldan 1-2 çay kaşığı eklerseniz vücutta doğal antibiyotik etkisi oluşturacaktır.

Zencefil vücudun bağışıklık sistemini güçlendiren bir besindir ve bu sayede hastalıklardan korunmamızı zağlar. Ayrıca zencefil doğal bir ağrı kesicidir. Eğer üzerinizde bir kırgınlık hissediyorsanız hastalığı önlemek için zencefili hazırlayacağınız çorbaların içerisine ekleyerek ondan faydalanabilirsiniz.

Fesleğen soğuk algınlığı ve grip başta olmak üzere birçok hastalıktan vücudumuzu korur. Fesleğeni taze veya kurutulmuş olarak tüketirseniz vücudunuzda doğal antibiyotik etkisi oluşturacaktır.

Karnabaharın içinde selenyum adlı bir madde bulunur. Bu madde hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirip onlardan korunmamıza destek olur. Kış sebzesi olan karnabahara sofranızda daha fazla yer açarak hastalıklardan vücudunuzu koruyabilirsiniz.

Çörek otu bağışıklık sistemini güçlendirme konusunda çok başarılıdır. Gün içerisinde bir tatlı kaşığı çörek otunu çiğneyerek tüketirseniz vücudunuzun bağışıklık sistemi güçlenir ve mevsimsel hastalıklardan korunabilirsiniz. Bu şekilde tüketmek hoşunuza gitmiyorsa çörek otunu bir tatlı kaşığı bal ile karıştırıp da tüketebilirsiniz.

Sabah kahvaltısında bir tatlı kaşığı bal tüketirseniz vücudunuz balın antibakteriyal ve antiviral özelliğinden faydalanacak ve bağışıklık sisteminiz güçlenecektir. Ayrıca bal vücudunuza gerekli enerjiyi de sağlayacaktır.

Tüketeceğiniz bir adet yeşil, kırmızı, sarı ya da dolmalık biber günlük C vitamini ihtiyacınızın tamamını karşılayacaktır. Yeşil ve kırmızı biber aynı zamanda A vitamini, K vitamini ve B6 vitamini, potasyum, bakır, manganez bakımından da zengindir.

Bir adet orta boy portakal günlük C vitamini ihtiyacının tamamını karşılayacaktır. C vitamini hastalıklardan korunmanızı sağlayacaktır.

Özellikle kış aylarında hastalıklardan korunmak için doğal bir antibiyotik olan sarımsağı daha sık tüketmelisiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.