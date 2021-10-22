Bu besinler vücudu tertemiz yapıyor!

Doğru beslendiğimizde vücudumuzu toksinlerden arındırabilir ve daha kaliteli bir hayat sürebiliriz. Mineral ve vitaminden zengin besinleri soframızdan eksik etmeyerek hastalıklardan kolaylıkla korunabiliriz. Peki hangi besinler sağlığımıza sağlık katıyor? Hangi besinleri muhakkak tüketmemiz lazım? Sizler için araştırdık...



Vücudumuzu hastalıklardan korumak ve sağlıklı olmasını sağlamak için beslenmemize çok dikkat etmemiz gerekir. Beslenme sadece karın doyurmak için olmamalıdır. Beslenirken vücudumuza gereken besin öğelerini yeterli miktarda ve uygun zamanda vermemiz gerekir.

Bazı besinler içerikleri sayesinde vücudu toksinlerden temizleyerek detoks etkisi oluşturabilir. İşte o besinler...

Avokado tüketilince vücuttaki kimyasallar karaciğerden uzaklaşır. Bu sayede kolesterol düşer ve kan damarları genişler. Avokado ayrıca glutatyon içeriği sayesinde 30 farklı kanserojeni engeller. Kalp hastalığını ve felç riskini de önleyen avokado yüksek tansiyonu da düşürür.

Severek tüketilen lahana turşusu vücuttan toksinlerin uzaklaşmasını sağlar. Lahana turşusu fermente bir gıdadır. Fermente gıdalar sindirim sistemini yormazlar. Çünkü önceden sindirilmişlerdir. Probiyotik olan lahana turşusu bol liflidir. Bu sayede vücutta şişkinliği giderir. Cilde de oldukça faydalı olan bu turşu sivilcelerin iyileşmesini sağlar. Vücuda enerji verir ve vitaminlerin, minerallerin vücutta emilimini kolaylaştırır.

Kayısı doğal bir müshildir. Bu sayede kabızlığı ortadan kaldırır. Bol lif içeriğiyle uzun süreli tokluk da sağlayan kayısı bağırsaklardaki iyi bakterileri de besler. Antioksidan bakımından zengin olan kayısı göz hastalıklarını da engeller.

Greyfurt kilo vermeyi destekler ve metabolizmayı hızlandırır. Bol lifli olduğu için uzun süreli tokluk sağlar ve kan şekerini de dengeler. Vücutta detoks etkisi de oluşturan greyfurt A ve C vitaminlerinden zengindir.

Salatalık bol miktarda su içerir ve bu sayede ağız kuruluğunu önlemeye yardımcı olur. Ağız Ağzı da nemlendiren salatalık tükürük üretimini uyarır. Dilinizle ağzınızın çatısı arasında salatalık tutarsanız ağız kokusu önlenir.

Ananas içeriğindeki bromelain sayesinde doğal bir yağ yakıcıdır ve proteinlerin parçalanıp sindirilmesini sağlar. Fakat konserve ananasta bu faydalı bromelain maddesi zarar görür. Bu yüzden taze ananas tüketmeniz gerekir.

Tatlı ve tuzlu suda büyüyen bir alg olan spirulina kanı ağır metallerden temizleyici etkidedir. Yeşil bi toz olan bu madde vücut kokusunu etkisiz hale getirdiği için 'dahili deodorant' olarak da tanınır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.