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TIMETURK / GENEL / Bu besinler romatizma ağrılarını hafifletiyor

Bu besinler romatizma ağrılarını hafifletiyor

Kötü özellikli iltihaplı sıvı birikmesi yüzünden oluşan romatizma hastalığı büyük küçük demeden herkeste görülebiliyor. Şiddetli ağrılara neden olan romatizma hayat kalitesini olumsuz etkiliyor. Peki hangi besinler romatizmaya iyi geliyor? Romatizma vücutta hangi belirtilerle kendini gösteriyor? Sizler için araştırdık...

2 Saat Önce
2021-10-23 11:50:27
Bu besinler romatizma ağrılarını hafifletiyor


Kaslarda ve eklemlerde şiddetli ağrılara sebep olan romatizma hastalığı, eklemlerde kötü özelliğe sahip iltihaplı sıvı birikmesi sonucu oluşuyor. Tedavi yöntemleriyle ortadan kaldırılamayan bu hastalığın yalnızca ilaçlarla ağrılarının şiddeti azaltılabiliyor. Romatizmanın vücuttaki etkilerini azaltmak için beslenmenize de dikkat etmelisiniz.

Romatizma vücutta hangi belirtilere sebep oluyor?

Eklemleri ve kasları etkileyen romatizma kaslarda ağrı, kaslarda güçsüzlük, eklem bölgelerinde şişme, ağrı ve harekette kısıtlanma,, sabah saatlerinde eklemlerin sertleşmesi, merdiven inip çıkmada zorluk, oturup kalkmada zorluk, güçsüzlük, belde ve sırt bölgesinde ağrı, ciltte döküntü, tırnaklarda değişme, deride sertleşme, gözlerde kızarma, görme yetisinde azalma, gözyaşında azalma, nefes darlığı, kuru öksürük gibi belirtilerle kendini gösteriyor.

Bu belirtiler sizde de varsa mutlaka hastanelerin ilgili bölümlerine başvurmalı ve uzman bir doktora muayene olmalısınız.

Hangi besinler romatizma ağrılarını hafifletiyor?

Romatizma hastalığına sahip kişiler doktorların uygun gördüğü tedavinin yanı sıra beslenmelerine de dikkat ederek ağrılarını minimum seviyeye indirebiliyor. Fakat bu besinleri de mutlaka doktorunuza danışıp tüketmenizde fayda var.

Balık yağı - Somon, uskumru, sardalya gibi yağlı balıklarda bol miktarda Omega-3 yağ asidi bulunur. Omega-3 yağ asidi eklemleri iltihaptan korur ve romatizmal ağrıları azaltır. Haftada üç kere balık tüketerek, romatizma ağrılarınıza şifa bulabilirsiniz.

Yumurta - Yumurta B vitamininden çok zengindir. B vitamini eklem, kas ve dokuların gelişmesini sağlar. Ayrıca kemik sağlığı için önemli olan sülfürü de bol miktarda içeren yumurta romatizma ağrılarını hafifletmeye yardımcı olacaktır.

Çilek - Romatizma ilaçlarının en baskın maddesi salisilik asittir. Salisilik asit doğal olarak bir tek çilekre bulunur. Bu yüzden çilek yiyerek romatizmal ağrılarınızı hafifletebilirsiniz.

Keten tohumu - Keten tohumu Omega-3 yağ asidinden ve lignan maddesinden zengindir. Bu Bu sayede eklem sertleşmesini azaltıp ağrıları geçirir.

Zencefil - Zencefilin vücudumuz birçok faydası vardır. Bu faydalardan biri de vücutta iltihaplanmayı azaltmasıdır. Bu özelliği sayesinde romatizmal ağrıları da azaltır.

Nar - Nar flavonoid antosiyan içerir. Bu madde sayesinde vücutta iltihaplanmayı önleyerek romatizmal ağrıları hafifletir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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