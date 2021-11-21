Bu besinler prostata iyi geliyor

Üroonkoloji Derneği 2. Başkanı Prof. Dr. Sinan Sözen her 12 erkekten birisinin prostat kanserine yakalandığını belirtiyor. Peki prostat kanserine yakalanmamak için nasıl beslenmek gerekir? Sizler için araştırdık...



Üroonkoloji Derneği 2. Başkanı Prof. Dr. Sinan Sözen her 12 erkekten birisinin prostat kanserine yakalandığını söylüyor. Birçok kanser türünde olduğu gibi genetik yatkınlığın prostatta etkili olduğunu belirten Prof. Dr. Sözen, “Bunun yanı sıra olumsuz çevre koşulları da hastalık gelişiminde önemli bir faktördür. Yaş, aile öyküsü, yağlı beslenme alışkanlığı, hormonlar, kadmium, A ve D vitamini değerleri prostat kanseri oluşumunda etkilidir. En önemli risk faktörü yaş ve aile hikayesidir” diyor.

Prostat kanserinden korunmak için nasıl beslenmek gerekir?

Tam tahıllı ekmek - Journal of Nutrition dergisinde tam tahıllı ve tam tahıllı kepekli ekmeklerin prostat kanseri üzerindeki etkisini araştırmış bir çalışma yayınlanmıştır. Çalışmada, prostat kanseri on yedi erkek, altı hafta boyunca tam tahıllı ürünler tüketmiş ve tüketmeyenlere göre tümörlerde küçülme görülmüş. Araştırmacılar tam tahıllı gıdaların prostat kanserindeki olumlu etkisinin kan şekerini düşürmesi ve dengelemesinden ötürü olduğunu belirtmiştir.

Kabuklu deniz hayvanları - Hücrenin işlevlerini devam ettirebilmesi çinko mineraline ihtiyacı vardır. Çinko ayrıca prostat hastalığı için de çok faydalıdır. Prostat kanserinin erken evrelerinde ve prostat kanserinden korunmak için çinko bakımından zengin kabuklu deniz hayvanlarını tüketmek gerekir.

Fındık - Her gün bir avuç fındık yemek prostat kanser riskini önemli ölçüde düşürür ve erken tanı sürecinde çok etkilidir.

Baklagiller - Yeşil mercimek yüksek miktarda çinko içerir. Özellikle fasulye, bakla, nohut, soya, mercimek, bezelye tüketmek prostat kanseri riskini azaltacaktır.

Bitkisel yağlar - Keten tohumu yağı, ceviz yağı ve kanola yağı gibi bitkisel kaynaklı yağlar prostat kanseriyle savaşır. Ayrıca vücutta E vitamini, D vitamini ve K vitamininin işlenmesine yardımcı olurlar. Bu da vücudun genel sağlığı için çok iyidir. Doymuş yağların prostat kanseriyle bağlantılı olduğu araştırmalar sonucunda görülmüştür.

Yumurta - Johns Hopkins Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma sonucunda yumurtada bulunan selenyumun erkeklerde prostat kanseri riskinin %50 oranında azalttığı görülmüştür.

Sarımsak - Sarımsak da yüksek miktarda selenyum içeren bir besindir. Bu yüzden prostat kanserini önlemek için tüketilmesi gereken besinlerdendir.

Domates - Johns Hopkins Üniversitesi'nde yapılan araştırmada domateste bulunan likopenin de prostat hastalıklarına karşı koruma sağladığı görülmüştür.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.