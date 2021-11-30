Bu besinler cilt sarkmasını önlüyor!

Yaşam şekli, sağlıksız beslenme ve genetik faktörler sebebiyle zamanla yüz bölgemizde sarkıklar oluşabiliyor. Ancak yüz sarkmasını doğru besinler tüketerek durdurabilir veya geciktirebiliriz. Peki bu besinler hangileri? Gelin birlikte bakalım...



Cilde aşırı kimyasal kullanımı, bakımsızlık, genetik yapı, sağlıksız beslenme, yanlış yaşam tarzı sebebiyle yaş ilerleyince yüzde cilt sarkmaları görülebiliyor. Bu sarkmaların önüne doğru bir yaşam tarzı benimsenerek ve doğru bir şekilde beslenerek geçilebilir.

Hangi besinler cilt elastikiyetini artırıp sarkmaların önüne geçer?

Yaban mersini - Yaban mersini yüksek oranda antioksidan içerir. Yaban mersini tüketilince cildin yapısı desteklenir.

Isırgan otu - Isırgan otu, ciltte oluşan kırışıklıkları ve ince çizgileri yok etmeye yardımcı olur. Bu sayede yaşlanmayı geciktirir. Kurutulmuş ısırgan otunu suda demleyerek tüketirseniz cildiniz sıkılaşır.

Portakal - Portakal bol miktarda C vitamini içerir. Bu sayede cildin C vitamin ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur. Aynı zamanda portakal bağışıklık sistemini de destekleyerek hastalıkların önüne geçer.

Elma - Elma, cildin doğal yapısını korumaya yardımcı meyvelerdendir. Cildin daha dinç görünmesini sağlar. Ayrıca cilt üzerindeki pürüzleri de yok eder. Yüzünüzü yıkayacağınız suyun içerisine bir çay bardağı taze sıkılmış elma suyu ilave ederseniz cildiniz yumuşar.

Limon - Limon, doğru kullanılırsa iyi bir cilt temizleyicidir. Limonlu suyla cildinizi yıkarsanız, cildiniz ferahlar ve kırışıklıklara karşı serum etkisi oluşturur. Ayrıca cildinizde meydana gelen siyah noktalar ve sivilcelerden kurtulmak için de limondan faydalanabilirsiniz.

Muz - Muz, cildiniz için çok faydalı bir meyvedir. Muz, protein ve doğal yağlardan zengindir. Her cilt tipinde olumlu etkiler bırakan muzu püre haline getirip cildinize uygulayıp yirmi dakika kadar beklerseniz cildiniz canlanır ve elastikiyet kazanır.

Şeftali - Şeftali kuru cilde sahip insanlar için uygun bir meyvedir. Taze şeftaliyi bir çorba kaşığı yoğurt ile birlikte blenderdan geçirin ve daha sonra bu karışımı cildinize uygulayın. Yirmi dakika kadar bekletip soğuk suyla yıkayın.

Adaçayı - Adaçayı, kan dolaşımını hızlandırır, hücre yenilenmesine ve cildin elastikiyetinin artmasına yardımcı olur. Bu faydalarından yararlanmak için her gün bir bardak adaçayı içebilirsiniz.

Nane - Nane, içeriğindeki vitamin ve bileşenler sayesinde vücuda enerji, cilde ise canlılık ve ferahlık hissi verir. Ayrıca nane dokuların elastikiyetini güçlendirir. Nanenin bu özelliklerinden faydalanmak için maskesini yapabilir ve çayını tüketebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.