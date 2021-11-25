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Bu besinler C vitamini deposu!
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Bu besinler C vitamini deposu!

Askorbik asit olarak da bilinen C vitamini suda eriyebilen bir vitamindir ve vücutta birçok görevi vardır. Peki hangi besinler C vitamininden zengin? Sizler için araştırdık...

1 Saat Önce
2021-11-25 16:21:13
Bu besinler C vitamini deposu!


C vitamini, vücudumuzun kan damarları, kıkırdakları, kasları ve kemiklerde bulunan kollajen proteini oluşturmak için ihtiyaç duyduğu bir vitamindir. Askorbik asit olarak da bilinen C vitamini vücudumuzda birçok görevde bulunur.

C vitamini hangi besinlerde bulunur?

Kivi - Bir tane kivi tükettiğinizde günlük C vitamini ihtiyacınızın %140'ını karşılamış olursunuz. Aynı zamanda kivi E vitamini, potasyum, bakır ve K vitamini bakımından da zengindir.

Çilek - Bir tane çilek tükettiğinizde günlük C vitamini ihtiyacınızın %7'sini karşılamış olursunuz. Aynı zamanda çilek, potasyum, besin lifi, manganez ve folat da içeren önemli bir besin kaynağıdır.

Biber çeşitleri - Tüketeceğiniz bir tane yeşil, kırmızı, sarı dolmalık biber günlük C vitamini ihtiyacınızın tamamını karşılamaya yeter. Yeşil ve kırmızı biber ayrıca A vitamini, K vitamini, magnezyum, fosfor, B6 vitamini, potasyum, bakır ve manganez bakımından da oldukça zengin bir besindir.

Kekik - Taze veya kuru olarak tüketeceğiniz bir çay kaşığı kekik günlük C vitamini ihtiyacınızın %2'sini karşılayacaktır.

Brokoli - 100 gram brokoli tüketirseniz günlük C vitamini ihtiyacınızın fazlasını karşılarsınız. Fakat brokoliyi vitamin değerini koruması için buharda pişirmelisiniz. Haşlayarak tüketecekseniz de çok fazla kaynar suda bekletmemeniz gerekir.

Karnabahar - 100 gram karnabahar tüketirseniz günlük C vitamini ihtiyacınızın %77'sini karşılamış olursunuz. Aynı zamanda karnabahar çinko, demir, potasyum, fosfor, demir, kalsiyum mineralleri bakımından da oldukça zengin bir besindir.

Kızılcık - Kızılcık C vitamini açısından çok zengin bir meyvedir. Kızılcık tüketirseniz portakalın iki katı kadar C vitaminini vücudunuza almış olursunuz.

Portakal - Bir tane orta boy portakal tüketirseniz günlük C vitamini ihtiyacınızın tamamını karşılarsınız.

Greyfurt - Greyfurt günlük C vitamini ihtiyacının tamamına yakınını karşılayan bir meyvedir.

Ispanak - 100 gram haşlanmış ıspanak tüketirseniz günlük C vitamini ihtiyacınızın %16'sını karşılarsınız. Ispanak aynı zamanda B6, E, C, K vitaminleri ile fosfor, potasyum, bakır, çinko mineralleri de içerir.

Taze fasulye - 100 gr. taze fasulye tüketirseniz günlük C vitamini ihtiyacınızın %27'sini karşılarsınız.

Kavun - Orta boy büyüklükteki bir dilim kavun, günlük C vitamini ihtiyacınızın %60'ını karşılayacaktır.

Haşlanmış patates - Tüketeceğiniz bir tane küçük boy haşlanmış patates günlük C vitamini ihtiyacınızın %15'ini karşılayacaktır.

Bezelye - Bir tabak bezelye yemeği günlük C vitamini ihtiyacınızın neredeyse yarısını karşılayacaktır.

Kuşkonmaz - Tüketeceğiniz 100 gr. kuşkonmazda günlük C vitamini ihtiyacınızın %9'unu karşılayacaktır.

Ahududu - 100 gr. ahududu tüketirseniz günlük alınması gereken C vitaminin %44'ünü karşılarsınız.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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