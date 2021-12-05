Bu besinler baş ağrısını kesiyor!

Başın bir bölümünde zonklayıcı, sıkıştırıcı ve belirgin bir şekilde meydana gelen kişiyi rahatsız eden ağrılara baş ağrısı denir. Baş ağrısı hayat kalitesini çok olumsuz etkiler. Bazı besinleri tüketerek baş ağrısının geçmesini sağlayabilirsiniz. Peki hangi besinler baş ağrısına iyi geliyor? Sizler için araştırdık...



İnsanlar hayatlarının bir döneminde mutlaka baş ağrısı yaşarlar. Hayat kalitesini olumsuz etkileyen baş ağrıları başın bir bölümünde olur. Zonklayıcı, sıkıştırıcı bu ağrılar kişiyi çok rahatsız eder. Baş ağrısı aniden de, yavaş yavaş da başlayabilir. Bazen birkaç saat bazen ise günlerce süren bu ağrılar kişiyi oldukça rahatsız eder ve günlük yaşamdan alıkoyabilir. Tüketebileceğiniz bazı besinler sayesinde baş ağrısını durdurabilirsiniz.

Baş ağrısına iyi gelen besinler hangisidir?

Karpuz - Yaz mevsiminin sevilen meyvelerinden karpuz, sıcaklığa bağlı olarak oluşan baş ağrılarının önüne geçer. Aşırı güneş maruziyeti ve susuzluk nedeniyle oluşan baş ağrılarını, hücrelere su sağlayarak durdurur.

Salata - Su kaybı yüzünden oluşan baş ağrılarına bol yeşillikle hazırlanmış bir salata çözüm olur. Çünkü göbek, marul, kıvırcık gibi yeşillikler bol miktarda su içerir.

Tam tahıllı ekmek - Vücutta oluşan karbonhidrat eksikliği baş ağrısının nedenleri arasındadır. Baş ağrılarından kurtulmak için tam tahıllı ekmek tüketebilirsiniz.

Kahve - Doğru miktarda tüketilen kahve baş ağrılarını hafifletir. Çünkü içeriğindeki kafein damarların aşırı genişlemesini önler, kanın düzenli bir şekilde akışını sağlar. Özellikle günde bir fincak Türk kahvesi içerek baş ağrılarından kurtulabilir, şiddetli baş ağrılarınızı hafifletebilirsiniz.

Ispanak - Ispanak içinde bol miktarda su bulunduran bir sebzedir. Su kaybı yüzünden çektiğiniz baş ağrılarına iyi gelir. Aynı zamanda tansiyonunuz düzenler, düzensiz kan akışı yüzünden oluşabilecek baş ağrılarının da önüne geçer.

Kavun - Kavun içeriğindeki potasyum sayesinde kan akışını düzenleyebilen yiyeceklerdendir. Dediğimiz gibi kan akışının düzenlenmesi de vücudunuzun dört bir yanının düzenli çalışmasını sağlıyor.

Susam - Susam içeriğinde bol miktarda bulunan E vitamini sayesinde baş ağrılarına son verir.

Patates - Patatesin içeriğinde bulunan potasyum kanın düzenli bir şekilde akmasını sağlayarak stres ve uykusuzluk yüzünden oluşan baş ağrılarını ortadan kaldırıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.