Bu belirtiler vücudunuzda folik asit eksikliğini işaret ediyor!

Folik asiti en çok hamilelik dönemindeki kadınlardan duyuyoruz. Folik asit aslında B grubu vitaminlerinden biri. Kan yapımı, hücre oluşumu, DNA sentezi gibi önemli görevleri olan folik asit eksik olduğunda vücudumuzda bazı sinyaller veriyor. Peki vücudumuzda folik asitin eksik olduğunu nasıl anlayacağız? Sizler için araştırdık...



Folik asit B grubu vitaminidir. Latince'de folum kelimesi yaprak manasına gelir. Folis asit yeşil yapraklı sebzelerde yaygın olarak bulunduğu için ona bu ad verilmiştir. Folik asit Herschel K. Mitchell ve arkadaşları tarafından 1941 senesinde ıspanak yapraklarında keşfedilmiştir.

Folik asidin vücudumuzda ne gibi bir görevi var?

Folik asit anne karnındaki bebeğin sinir sistemi gelişiminde önemli rol alır. Vücuttaki hücrelerin yenilenmesini ve yeni hücre oluşumunu sağlar. Kemik iliğinde beyaz ve kırmızı kan hücresinin yapımında görev alır. DNA ve RNA yapımında vazifelidir. Karbonhidratların hücreler için gerekli olan enerjiye dönüştürülmesinde de folik asit görev alır. Folik asit kansere neden olan gen farklılaşmasını önler. Ayrıca folik asit damar sertliğini önleyerek kalp krizi ve felçten vücudu korur. Folik asit sayesinde erkeklerde ve kadınlarda üreme hücreleri oluşur ve gelişir.

Folik asit eksikliğinde vücutta hangi belirtiler oluşur?

Folik asit vücudunuzda eksikse yorgunluk ve halsizlik hissedersiniz. Çünkü vücudunuzda yeteri miktarda kırmızı kan hücresi üretilemez.

Folik asit eksikliğinde sebepsizce kilo verebilir ve iştahsızlık yaşayabilirsiniz.

Folik asit vücudunuzda eksik olduğunda saçlarınız erkenden beyazlayabilir ve sağlığını yitirebilir.

Sebepsiz bir şekilde vücudunuzda ağrılar oluşuyorsa sebebi folik asit eksikliği olabilir.

Folik asit sinir sistemi üzerinde etkilidir. Eksikliğinde baş dönmesi yaşanır.

Cildinizin rengi solduysa ve çok kolay bir şekilde üşüyorsanız folik asit eksikliği yaşıyor olabilirsiniz.

Ağzınızın içinde yaralar oluşuyor ve yediklerinizin tadını alamıyorsanız vücudunuzda folik asit eksikliği olabilir.

Folik asit eksikliğinde nefes darlığı görülebilir, kalp ritminde düzensizlikler ve kalp çarpıntısı oluşabilir.

Sebepsiz bir şekilde depresif, mutsuz ve kızgın hissetmenizin sorumlusu da folik asit eksikliği olabilir.

Bu belirtilerden bir veya birkaçına sahipseniz mutlaka hastanenin ilgili bölümlerine başvurup bir doktor tarafından muayene edilmeli ve kan tahlili yoluyla folik asit miktarınıza baktırmanızı öneririz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.