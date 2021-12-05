Bu bal zehirleyebiliyor!

Deli bal orman gülü olarak bilinen, genellikle mor ve tonlarında renklere sahip fakat farklı türlerinde sarı ve beyaz renklerin de görülebildiği çiçeklerden elde edilen bir bal çeşididir. Deli bal, Türkiye'de Karadeniz ikliminin hakim olduğu yerlerde, bilhassa Doğu Karadeniz'de üretilmektedir. Peki deli balın vücudumuza ne gibi bir faydası var? Deli balı tüketirken nelere dikkat etmek gerekir? Gelin birlikte öğrenelim...



Deli bal ülkemizde en çok Doğu Karadeniz'de üretilen bir baldır. Karadeniz ikliminin hakim olduğu yerlerde üretilir. Orman gülü çiçeklerinden elde edilen bu balın tadı diğer ballara göre acıdır. Acı bal, tutan bal olarak da tanınır. Piyasada deli bal adıyla birçok farklı bal satılıyor. Fakat gerçek deli bal, tadından da renginden de anlaşılabiliyor. Bu bal diğer ballara göre daha koyu ve hafif kızıla çalan kahverengimsi bir renge sahiptir.

Deli balın vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Deli bal soğuk algınlığı, grip, nezle gibi mevsimsel hastalıklar iyileşme sürecini hızlandırır. Öksürüğün hızlı bir şekilde kesilmesine yardımcı olur. Gastrit, bronşit, faranjit gibi hastalıklara karşı vücuda destek olur. Tansiyonu düşürür ve bu sayede hipertansiyon hastalığına iyi gelir. Aynı zamanda kolesterolü de düşürme konusunda oldukça başarılıdır. Mide ağrılarının hızlı bir şekilde dinmesini sağlar. Doğru miktarda yendiğinde sinir sisteminin düzenli çalışmasını sağlar. Bu sayede sinir bozukluğu, halsizlik, uykusuzluk gibi problemlerin kolay bir şekilde çözülmesine yardımcı olur. Çok güçlü antioksidan özelliklere sahip olduğu için bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu mikroplardan korur. Ağrı kesici etkileri sayesinde baş ağrısı gibi sık sık yaşanan ağrılara da iyi gelir. İçerisinde bulunan kalsiyum, potasyum gibi maddeler sayesinde dokuların sağlıklı kalmasında vücuda önemli katkılarda bulunur.

Deli balın vücuda bir zararı var mı?

Deli bal, mutlaka doktora danışarak tüketilmesi gereken bir baldır. Ayrıca günde bir çay kaşığından fazla tüketilmemesi gerekir. Eğer fazla tüketilirse boğazda aşırı yanma hissi, ciltte ve gözlerde kızarma, kalp ritminde bozulma, tansiyonda ani düşüş, mide bulantısı, kusma, bulanık görme, geçici körlük, baş ağrısı, baş dönmesi, bağırsakların çalışma düzeninde bozukluk, ishal, bilinç kaybı görülebilir. Böyle durumlar yaşarsanız acil olarak hastaneye başvurmanız gerekir. Çünkü ölüme kadar varan ciddi sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu duruma "deli bal zehirlenmesi" veya "bal tutması" denilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.