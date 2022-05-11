Bu akşam Sadakatsiz var mı? 11 Mayıs Çarşamba Sadakatsiz yeni bölüm yayınlanacak mı? Sadakatsiz yeni bölüm başlayacak mı? Sadakatsiz geçtiğimiz 2 hafta boyunca yayınlanmamıştı. Sadakatsiz dizisi hayranları dizinin final yaptığını düşünmeye başlamıştı. Sadakatsiz Kanal D ekranlarında 11 Mayıs akşamı kaldığı yerden devam edecek. Kanal D yayın akışına bakıldığında dizinini 58. bölümü ile ekranlara geleceği görülüyor.

Bu akşam Sadakatsiz var mı? 11 Mayıs Çarşamba Sadakatsiz yeni bölüm yayınlanacak mı? Sadakatsiz yeni bölüm başlayacak mı? Sadakatsiz geçtiğimiz 2 hafta boyunca yayınlanmamıştı. Sadakatsiz dizisi hayranları dizinin final yaptığını düşünmeye başlamıştı. Sadakatsiz Kanal D ekranlarında 11 Mayıs akşamı kaldığı yerden devam edecek. Kanal D yayın akışına bakıldığında dizinini 58. bölümü ile ekranlara geleceği görülüyor.

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz önceki haftalarda yayınlanmması izleyicileri endişelendirdi. Dizinin bittiği ve final yaptığı iddiaları gündeme gelmeye başlamıştı. Sadakatsiz izleyicileri 11 Mayıs Çarşamba günü dizinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyordu. Dizi hayranlarını sevindiren bir gelişme yaşandı.

Bu akşam Sadakatsiz var mı?

Sadakatsiz dizisi bu akşam 58. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizi 2 hafta aradan sonra yeni bölümleri ile izleyicisiyle buluşacak.

11 Mayıs Çarşamba Sadakatsiz yeni bölüm yayınlanacak mı?

Kanal D'nin yayın akışına bakıldığı zaman 11 Mayıs akşamı Kanal D'de Sadakatsiz dizisinin ye aldığı görülüyıor. Sadakatsiz 11 Mayıs'ta Kanal D ekranlarında olacak.

58. bölümde ne oldu?

Sadakatsiz 58. bölüm oldukça heyecanlı anlara sahne olacak. Derin ve Asya arasında çıkan arbedede Volkan yaralanıyor! Derin'in elindeki bıçak Volkan'ın göğsüne saplanıyor!

4 Mayıs'ta yayınlanmamıştı

4 Mayıs Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarına geçen izleyiciler Sadaktsiz yerine "Bizum Hoca" adlı Türk filminin başladığını görünce şaşırdı. Dizinin sezon finalinin yaklaştığı biliniyor. Dizi geçtiğimiz hafta da yayınlanmamıştı. Sadakatsiz'in 4 Mayıs Cuma günü bayram nedeniyle yayınlanmadığı tahmin ediliyor.

Sadakatsiz konusu nedir?

1. sezon (2020-2021) konusu: Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile Tekirdağ'da huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının iki yıldır Derin adlı genç bir kadınla (Melis Sezen) ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

2. sezon (2021-2022) konusu: Derin'le yaptığı kazadan kurtulan Asya, Tekirdağ'daki hayatını geride bırakıp İstanbul'a gitmiştir. Oğlu Ali ile yeni bir hayat kurmaya çalışan Asya, Tekirdağ'a Bahar'ın düğününe giderken kaza yaptığı Aras'la (Berkay Ateş) kesişir.

Sadakatsiz oyuncuları kimler?

Cansu Dere (Asya Arslan)

Caner Cindoruk (Volkan Arslan)

Melis Sezen (Derin Güçlü)

Eren Vurdem (Mert Gelik)

Yeliz Kuvancı (Bahar Gelik)

Olcay Yusufoğlu (Serap Şenlik)

Nazlı Bulum (Nil Tetik)

Gözde Seda Altuner (Gönül Güçlü)

EmirTaro Tekin (Selçuk Dağcı)

Alp Akar (Ali Arslan)

Özge Özder (Derya Samanlı)

Burak Sergen (Haluk Güçlü) .