BTS üyesi Kim Seok Jin'in yaşam hikayesi ve sanat hayatı

Güney Koreli şarkıcı, sunucu ve söz yazarı Kim Seok Jin son dönemlerde dünyaca ünlü BTS müzik grubu ile adını duyurmuştur. Kim Seok Jin bu kadar popüler olmasıyla birlikte hakkında yapılan araştırmalarda artmıştır. İŞte Kim Seok Jin kimdir? Sorusunun yanıtı…

Kim Seok Jin'in yaşam hikayesi

Kim Seok Jin 4 Aralık 1992 yılında Güney Kore'de dünyaya gelmiştir. Aynı zamanda Jin sahne adıyla da bilinir. Şarkıcı ve söz yazarı olan Kim Seok-Jin, Haziran 2013'ten bu yana Güney Koreli ve dünyaca ünlü erkek müzik grubu olan BTS'nin bir üyesidir. Kim, BTS grubuyla birlikte üç solo şarkı yazıp yayınlamıştır. Bu şarkılar Awake (2016), Epiphany (2018) ile Moon (2020)'dur ve hepsi Güney Kore'nin Gaon Dijital Listesinde yer edinmiştir. 2019'da Kim, BTS'den bağımsız olarak ilk şarkısı olan "Tonight" adlı parçasını müzik severlere ve takipçilerinin beğenisine sunmuştur. Ayrıca 2016 yılında yayımlanan ve oldukça ses getiren Hwarang: The Poet Warrior Youth film müziğinde BTS'nin diğer üyesi olan V. Kim ile birlikte yer almıştır.

Her ne kadar Kim Seok Jin bir müzik grubu üyesi olsada, 2017 yılında Seul'de bulunan Konkuk Üniversitesi Tiyatro ve Film bölümünden mezun olmuştur. Bunun yanı sıra Hanyang Cyber Üniversitesinde de oyunculuk kariyerini geliştirmek adına eğitimlere katılıp, çalışmalara dahil olmuştur.

Kim Seok Jin'in sanat hayatı

Kim Seok Jin özellikle BTS ile birlikte katıldığı ödül törenlerinde tanınmaya başlanmıştır. Aynı zamanda bu dönem Kim Seok Jin “Soldan Üçüncü Adam” olarak da bilinir. Müzik kariyerinin yanı sıra ailesine ait bir şirkette CEO olarak çalışan Kim Seok Jin, Korece'nin dışında Çince'yi de anadili gibi konuşabilmektedir.

Kim, söz yazarlığı ve müzik performanslarının yanı sıra 2016-2018 yılları arasında birçok Güney Kore yapımı müzik ve sanat programlarında sunucu olarak görev almıştır. Kim Seok Jin, 2018 yılında ise diğer BTS üyeleriyle birlikte yaptıkları K-POP şarkıları ile modern Kore kültürüne katkılarından dolayı dönemin Güney Kore başkanı tarafından Kültürel Liyakat Nişanı'na layık görülmüştür.

Kim Seok Jin, dünya çapında oldukça meşhur olan Güney Koreli erkek müzik grubu BTS vokalliğinin yanı sıra Run BTS, BTS in the Soop gibi televizyon şovlarında da yer almıştır.

28 yaşında olan Kim Seok Jin Yay burcu olup, halen BTS grubunun bir üyesidir. Gitar ve piyano çalmaktan, tenis oynamaktan ve snowboard yapmaktan hoşlanan Kim Seok Jin, JJanggu adını koyduğu birde köpeği vardır.

BTS kimdir?

BTS, 2015 yılında Güney Kore'de tamamıyla erkeklerin oluşturduğu bir müzik grubudur. Aynı zamanda yaptıkları müzik K-Pop olarak da bilinir. Güney Kore'de müzik gruplarının kurulması, müzisyenlerin bir araya gelmesiyle oluşmaz. Bu noktada özel şirketler devreye girerek, çeşitli müzik yarışmaları düzenler. Bu yarışmalar sonucunda yetenekli gençler seçilerek özel bir ekip oluşturulur. Seçilen bu ekibe, profesyonelleşmeleri adına bir eğitim verilir. Dünyaca ünlü BTS grubu da böyle bir süreçten geçerek 2013 yılında yayımladıkları “No More Dream” adlı şarkı ile çıkış yapmıştır. BTS grubu Kim Seok Jin'in de bulunduğu toplam 7 üyeden oluşmaktadır. Bu grubun diğer üyeleri Suga, J-Hope, RM, Jimin, V ve Jungkook'dur.

BTS grubu sadece Asya müzik piyasasında değil, yaptıkları albümler ile Amerika müzik piyasalarına da üst sıralardan dahil olmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.