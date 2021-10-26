BTC Haber TV sunucusu kim? Melis Hazal Karagöz kimdir?

BTC Haber TV sunucusu kim? Kripto para yatırımcılarının ve meraklıların takip ettiği BTC Haber TV'de sunuculuk yapan BTC Haber TV'nin ekran yüzü Melis Hazal Karagöz kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Melis Hazal Karagöz kimdir? Spikerlik hayatına genç yaşta başlayan Melis Hazal Karagöz Haber Global kanalında en son “Türkiye'de Sabah' programını sunuyordu. İşte BTC Haber TV sunucusu Melis Hazal Karagöz'ün hayatı ve biyografisi...

BTC Haber TV sunucusu kim? Kripto para yatırımcılarının ve meraklıların takip ettiği BTC Haber TV'de sunuculuk yapan BTC Haber TV'nin ekran yüzü Melis Hazal Karagöz kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Melis Hazal Karagöz kimdir? Spikerlik hayatına genç yaşta başlayan Melis Hazal Karagöz Haber Global kanalında en son “Türkiye'de Sabah" programını sunuyordu. İşte BTC Haber TV sunucusu Melis Hazal Karagöz'ün hayatı ve biyografisi...

BTC Haber TV sunucusu kim?

BTC Haber TV'nin spikeri ve ekran yüzü tecrübeli sunucu Melis Hazal Karagöz'dür. Kripto para dünyasına ilişkin keyifli ve bilgilendirici programlara imza atan Melis Hazal Karagöz'ün kim olduğu da izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Melis Hazal Karagöz kimdir?

Melis Hazal Karagöz Kriptomeda şirketinde BTCHaber TV'nin ekran yüzüdür.

Melis Hazal Karagöz 1992 yılında Eskişehir'de dübnyaya gekdi. İlkokulş ve lise eğitimlerini Eskişehir'de ttamlayan Melis Hazal Karagöz 2011 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Tv Sinema bölümünden 2015 yılında mezun oldu.

Melis Hazal Karagöz Instagram hesabı: @melishazalkaragoz

Melis Hazal Karagöz Twitter hesabı: @melishazalkrgz

Lisans diplomasını alan Melis Hazal Karagöz medya sektöründe çeşitli alanlarda çalışma fırsatı yakaladı.

2017 yılında Doğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri bölümünde yüksek lisans eğitimine başladı.

Beşiktaş Tv'de stajını tamamlayan Melis Hazal Karagöz yine Beşiktaş TV'de muhabirlik yaptı.



Ardından Eskişehir'de yerel bir kanalda spikerlik deneyimini perçinleyen Melis Hazal Karagöz buradan TLE1 kanalına geçiş yaptı.

Tele1'de editörlük, spikerlik, program editörlüğü ve sunuculuğu yapan Melis Hazal Karagöz 2019 yılında Haber Global'de çalışmaya başladı.

Melis Hazal Karagöz son olarak Youtube'da yayın yapan BTC Haber TV'de ekran yüzü olarak izleyicinin karşısına çıkıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.