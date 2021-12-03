Brokoli zayıflamaya yardımcı oluyor! Peki nasıl?

Brokoli, lahanagiller ailesindendir. Küçük yeşil yumrular halinde bir sebzedir. Brokoli sağlığımıza çok faydalıdır. Gelin onun faydalarına daha yakından bakalım...



Lahanagiller familyasından olan brokoli küçük yeşil yumrular halindedir. Brokoli İtalya ile özdeşleşmiş bir sebzedir. "Brokoli" ismi İtalyanca "lahananın çiçekli püskülü" manasına gelen "broccolo" sözcüğünün çoğuludur. Brokoli yüksek düzeyde diyet lifi ve vitamin içerir. Görünümü minyatür bir ağaca benzer.

Brokolinin vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Brokoli oldukça düşük kalorili bir sebzedir. Ayrıca bolca lif içerir. Bu sayede tüketildiğinde uzun süreli tokluk sağlayarak diyet yapanların kilo vermesine yardımcı olur.

Brokolinin içerisinde beta karoten ve C vitamini vardır. Bu sayede cildin daha geç yaşlanmasına yardımcı olur. Aynı zamanda cildi ışıl ışıl parlatır ve ultraviyole ışınlardan korunmamızı sağlar.

Brokoli içeriğindeki A vitamini ve C vitamini sayesinde saç köklerini güçlendirir ve saçların çok daha sağlıklı bir şekilde uzamasına yardımcı olur. Ayrıca kalsiyum içeriğiyle saçların gür olmasını sağlar.

Brokoli kötü kolesterolü (LDL) azaltır. Bu sayede de koroner damar hastalıklarının azalmasını sağlar.

A vitamini içeriği sayesinde tıpkı havuç gibi brokoli de göz sağlığına olumlu katkılarda bulunuyor. Yaşa bağlı olarak görüle katarakt gibi hastalıkları önlüyor.

Brokolinin 100 gramında 47 mg kalsiyum bulunur. Bu sayede kemiklerin sağlıklı gelişimi için çok önemli bir besindir. Kırılan bir kemiğiniz varsa iyileşme sürecinde brokoli yemeniz çok faydalı olacaktır.

Brokoli, içeriğindeki folik asitler sayesinde demir eksikliğinin önüne geçer. Demir eksikliği yüzünden oluşan üşüme, halsizlik gibi belirtilerle kendini göstermeye başlayan kansızlıkla (anemi) savaşmanıza destek olur.

Brokoli, içeriğindeki potasyum sayesinde sinir sistemine olumlu katkılarda bulunur. Bu sayede de stresten uzak kalmamızı sağlar.

Brokolinin içeriğindeki C vitamini, kalsiyum ve amino asitler vücudu temizler. Brokoliyi sık sık tüketerek vücudunuzun toksinlerden arınmasını sağlayabilirsiniz.

National Cancer Institute, brokolinin glukorafaninin, diindolylmethane, beta karoten ve selenyum gibi anti-kanserojen maddeler ve bol miktarda vitamin içerdiği için hücre yapısını korumada oldukça etkili olduğunu söylüyor. Brokoli kanser gibi hücre yapısının değişimine neden olan hastalıkların önüne geçme konusunda vücuda yardımcı olur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.