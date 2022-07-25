Brokoli faydaları neler? Brokolinin zararı var mı?

Brokoli nelere iyi gelir? Brokoli faydaları ve zararları neler? Arama motorunda en çok karşımıza çıkan besinlerden brokoli son zamanlarda oldukça popüler bir şekilde tüketilen besinler arasında yer almakta.

Brokoli, lahanagiller familyasından, küçük yeşil yumrular hâlinde olan, haşlanarak yemeği hazırlanan bir sebze türüdür. Sizler için brokoli hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. İşte tüm detaylar haberimizde.

BROKOLİ NEYE İYİ GELİR?

Brokoli neye iyi gelir? Son zamanlarda lezzetinin yanı sıra mucizevi bir besin olarak dikkat çeken brokoli besini hakkında nelere iyi geldiği araştırılmakta.Brokoli besini, iltihabı azaltır, kan şekeri kontrolünü iyileştirir, bağışıklığı güçlendirir ve kalp sağlığını korumaya fayda sağlar.Brokoli zayıflatır mı?Brokoli besini, düşük kalorili, bol lifli yapısından dolayı kilo verdiren yiyecekler arasında yer alır.

BROKOLİ FAYDALARI

Brokoli Kansere karşı koruyucudur.

Kemik ve diş sağlığını güçlendirir.

Brokoli sindirim sistemini güçlendirir.

Brokoli kalp sağlığını korur.

Kan şekerini düzenler, anemiyi önler.

Brokoli bağışıklık sistemini güçlendirir.

Brokoli göz sağlığını korur.

Brokoli cilt sağlığını korur ve cildi gençleştirir.

Sağlıklı beyin ve sinir dokusu işlevini destekler.

BROKOLİ ZARARLARI NELER?

Brokolinin zararı var mı?Sağlık deposu olan brokoli besinin faydaları olduğu gibi bazı zararlarıda mevcuttur. Bunlar: gaz ve bağırsakta tahriş olması durumu, bunun en önemli sebebi ise brokolinin yüksek lif oranına sahip olması durumudur.Ayrıca Brokoli besinin içeriğinde bulunan K vitamini kan sulandırıcı ilaçların etkisini azalttığı bilinmektedir.

BROKOLİNİN KALORİSİ VE BESİN DEĞERİ NEDİR?

Brokolinin kalorisi nedir? 100 gram brokolide 26 kalori bulunmaktadır. Ayrıca bunun yanında besin değeri ise 2,51 gram karbonhidrat ve 3,3 gram da proteine sahiptir.Brokoli besinin, A, C, K, B6 ve B2 vitaminleriyle beraber potasyum, kalsiyum ve demir bakımından da oldukça zengin bir besindir. .