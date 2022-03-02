Rusya-Ukrayna krizi yedinci günü itibari ile devam ediyor. Bölgedeki askeri harekat hali, çeşitli emtia değerlerinde yukarı yönlü bir artış gözleniyor. Bu artıştan etkilenenlerin başında Brent petrol geliyor Peki Brent petrol ne kadar oldu? Brent Petrol'ün fiyatı ne oldu ? Yeniden akaryakıta zam gelir mi? İşte detaylar...

Rusya ve Ukrayna arasında savaş tüm dünyayı etkiliyor. Savaşın vermiş olduğu tedirginlik dünya genelinde emtia fiyatlarında yükselmeye sebep oluyor. Gıdadan giyime ulaşımdan kimya sanayine kadar birçok farklı kalemde petrol kullanılıyor. Bu sebeple fiyatlardaki en belirgin yükseliş petrolde gözüküyor.

Dün günü 104,97 seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 16.07 itibarıyla kapanışa göre yüzde 7,69 artışla 113,05 dolara yükseldi. Böylece, Brent petrolün varil fiyatı Temmuz 2014'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Fiyatlardaki yükselişin ana sebeplerinden birisi ise Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlar olduğu düşünülüyor. Arz tedarikini sekteye uğratacağı endişeleri brent petrolün varil fıyatını yukarı yönlü hareketlendirdi.

ABD'nin ve Avrupa ülkelerinin Rusya'ya karşı açıkladığı ekonomik yaptırımlar sonrası bp, Equinor ve Shell ülkedeki yatırımlarından çekildi. Fransız enerji şirketi TotalEnergies, Rusya'daki yeni projelere sermaye aktarmayacağını açıkladı. Son olarak, ABD'li enerji şirketi ExxonMobil, Rusya'daki Sakhalin-1 doğal gaz ve petrol üretim sahasındaki operasyonlarını durduracağını ve ülkede yeni yatırım yapmayacağını bildirdi.

BRENT PETROL'ÜN FİYATI NE OLDU? 2 MART 2022

Brent Petrol şu sıralarda vadeli işlemlerde 109,41 dolardan işlem görüyor

BENZİN VE MOTORİNE YENİDEN ZAM GELİR Mİ?

Türkiye'de en çok doviz çıkışı enerji ürünleri sebebi ile gerçeklerşiyor. Uluslararası piyasada emtialar dolar cinsi üzerinden işlem görüyor. Dolar kurundaki her bir artış Türkiye'ye pazarında TL cinsindeki satışı etkiliyor. Bu sebepten dolayı önümüzdeki günlerde benzin motorin ve türevlerine yeni bir zam bekleniyor. Ancak henüz tedarik kuruluşlarında resmi bir açıklama yok. .