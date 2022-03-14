DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Define kazısında yakalanan profesör: Cahillik ettik
Hailey Bieber felç mi geçirdi? Hailey Baldwin Bieber öldü mü, hastaneye mi kaldırıldı?
Polis memuru yazlıkta ölü bulundu
Otomotiv üretim ve ihracatında düşüş
Diyarbakır'da yarın (15 Mart) okullar tatil mi? Diyarbakır'da 15 Mart Salı (yarın) okullar tatil oldu mu?
Trabzon'da yarın 15 Mart Salı okullar tatil mi? Trabzon'da 15 Mart okullar tatil oldu mu? Trabzon'da kar tatili uzadı mı?
Kazakistan’da piyasalar gergin! 10 bin dolar üstü altına yurt dışı yasağı
Brent petrol ne demek? Brent petrol fiyatı nedir?
Borsa günü yükselişle tamamladı
İngiltere, el konulan Rus oligarkların evlerini Ukraynalılara açacak
18 Mart resmi tatil mi? 18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil olarak mı geçiyor?
Emtia fiyatları rekor seviyelerden dönüş yaptı
FED toplantısı ne zaman? FED faiz toplantısı günü ve kararı
Almanya’da ayçiçek yağı krizi
Süper Lig Saran Grup kanalı S Sport'ta mı yayınlanacak? Saran Grup (Medya) kanalları hangileri?

TIMETURK / GENEL / Brent petrol ne demek? Brent petrol fiyatı nedir?

Brent petrol ne demek? Brent petrol fiyatı nedir?

Rusların piyasalarda petrol arzında kısıntı yaşayacağı endişelerinin azalmasıyla fiyatlarda düşüş gözlendi. Öte yandan yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 70 oranında artan ham petrol varil fiyatının düşmesiyle birlikte benzin fiyatlarında da düşüş beklentisi ortaya çıktı. Peki, Brent petrol ne demek? Brent petrol fiyatı nedir?

2 Saat Önce
2022-03-14 18:43:09
Brent petrol ne demek? Brent petrol fiyatı nedir?

Rusya-Ukrayna savaşından etkilenen Brent petrol fiyatı düşmeye başladı. Marketin içinde; Rusya-Ukrayna savaşının da etkisiyle çok ciddi şekilde yükselen ham petrol ile ilgili olarak, "14 Mart 2022 Brent petrolün varil fiyatı ne kadar düştü, son durum nedir?" cevaplar aramaya başladı. Petrolün varil fiyatı önceki gün yüzde 2'ye yakın düşüşle 110 dolardan işlem görürken, ABD ham petrolü de 107 doların altına düştü. Peki; 14 Mart 2022 Brent petrol varil fiyatları nedir? Brent petrol ne demek? Brent petrol fiyatı nedir?

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 109,92 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 113,91 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 112,67 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,44 düşüşle 109,92 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 106,44 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini, bugünkü müzakerelere ilişkin haber akışının fiyatlar üzerinde etkili olacağını ifade ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 110,81 ile 112,05 dolar aralığının direnç, 109,57 ile 108,33 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş