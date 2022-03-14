Rusların piyasalarda petrol arzında kısıntı yaşayacağı endişelerinin azalmasıyla fiyatlarda düşüş gözlendi. Öte yandan yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 70 oranında artan ham petrol varil fiyatının düşmesiyle birlikte benzin fiyatlarında da düşüş beklentisi ortaya çıktı. Peki, Brent petrol ne demek? Brent petrol fiyatı nedir?

Rusya-Ukrayna savaşından etkilenen Brent petrol fiyatı düşmeye başladı. Marketin içinde; Rusya-Ukrayna savaşının da etkisiyle çok ciddi şekilde yükselen ham petrol ile ilgili olarak, "14 Mart 2022 Brent petrolün varil fiyatı ne kadar düştü, son durum nedir?" cevaplar aramaya başladı. Petrolün varil fiyatı önceki gün yüzde 2'ye yakın düşüşle 110 dolardan işlem görürken, ABD ham petrolü de 107 doların altına düştü. Peki; 14 Mart 2022 Brent petrol varil fiyatları nedir? Brent petrol ne demek? Brent petrol fiyatı nedir?

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 109,92 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 113,91 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 112,67 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,44 düşüşle 109,92 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 106,44 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini, bugünkü müzakerelere ilişkin haber akışının fiyatlar üzerinde etkili olacağını ifade ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 110,81 ile 112,05 dolar aralığının direnç, 109,57 ile 108,33 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.