Brent petrol fiyatı nedir? Brent petrol fiyatı arttı mı? (7 Mart 2022)

Rusya-Ukrayna krizi ortaya çıkalı 12 gün oldu askeri hareketliliğinin sahada devam etmesi dünyadaki enerji fiyatlarında yükselişe sebebiyet veriyor. Bölgedeki askeri harekat hali, çeşitli emtia değerlerinde yukarı yönlü bir artış gözleniyor. Bu artıştan etkilenenlerin başında Brent petrol geliyor Peki Brent petrol ne kadar oldu? Brent Petrol'ün fiyatı ne oldu ? Brent Petrol 7 Mart 2022 fiyatı nedir? İşte detaylar...

Rusya-Ukrayna krizi ortaya çıkalı 12 gün oldu askeri hareketliliğinin sahada devam etmesi dünyadaki enerji fiyatlarında yükselişe sebebiyet veriyor. Bölgedeki askeri harekat hali, çeşitli emtia değerlerinde yukarı yönlü bir artış gözleniyor. Bu artıştan etkilenenlerin başında Brent petrol geliyor Peki Brent petrol ne kadar oldu? Brent Petrol'ün fiyatı ne oldu ? Brent Petrol 7 Mart 2022 fiyatı nedir? İşte detaylar...

Savaşın vermiş olduğu tedirginlik dünya genelinde emtia fiyatlarında yükselmeye sebep oluyor. Gıdadan giyime ulaşımdan kimya sanayine kadar birçok farklı kalemde petrol kullanılıyor. Bu sebeple fiyatlardaki en belirgin yükseliş petrolde gözüküyor.

Dün günü 118,11 seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 16.13 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,49 artışla 123.59 dolara yükseldi. Dün ve gün içerisinde varil fiyatı 140 dolar gören Brent petrol, 2008 krizinden beri en yüksek seviyelerde kendini fiyatlıyor.

Fiyatlardaki yükselişin ana sebeplerinden birisi ise Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlar olduğu düşünülüyor. Arz tedarikini sekteye uğratacağı endişeleri brent petrolün varil fıyatını yukarı yönlü hareketlendirdi.

BRENT PETROL'ÜN FİYATI NE OLDU? 7 MART 2022

Brent Petrol şu sıralarda vadeli işlemlerde 123,59 dolardan işlem görüyor

BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELECEKMİ? 7 MART 2022

Türkiye'de en çok doviz çıkışı enerji ürünleri sebebiyet veriyor. Enerjideki dışa bağımlılık Türkiye'nin cari açığındaki makası iyice açıyor. Uluslararası piyasada emtialar dolar cinsi üzerinden işlem görüyor. Dolar kurundaki her bir artış Türkiye'ye pazarında TL cinsindeki satışı etkiliyor. Bu sebepten dolayı önümüzdeki günlerde benzin motorin ve türevlerine yeni bir zam bekleniyor.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE BENZİN VE MOTORİNE ZAM YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz gün Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "05/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 69 Motorinde 84 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." açıklaması yapılmıştı. Ancak o zaman brent petrolün varil fiyatı 111 dolar seviyesindeydi. Yeni artışın getireceği zam miktarının motorinde 2 TL 24 krş benzinde ise 1 TL 12 krş olması bekleniyor. .