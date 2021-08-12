DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Turistleri taşıyan helikopter göle düştü
Gaziantep'te terör operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı
Mobil yaşam, 2 kat çekim noktası ile Türk Telekom’da
5 ilde sağanak ve sel uyarısı
PTTCell, faturalı ve faturasız tarifeleriyle alternatif seçenekler sunuyor
VakıfBank, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda 13 isimle temsil edildi
Akar: Mehmetçiği tehlikeye atmamız söz konusu olamaz
Swap nedir? Swap anlaşması nedir? Swap doları düşürür mü?
Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı
Kastamonu'da selde kaç kişi öldü kaç kişi kayıp? Bartın, Sinop, Kastamonu'dan acı haberler geliyor...
Bozkurt ilçesinde arama kurtarma çalışması devam ediyor
Gannuşi: Tunus demokrasisi tehdit altında
2021 DGS tercihleri ne zaman başlayacak? Dikey Geçiş tercihleri başladı mı?
Afganistan: Barış sürecinde bir ilerleme yok
Merkez Bankası faiz karını ne zaman saat kaçta açıklayacak? Merkez Bankası faiz indirdi mi?

TIMETURK / GENEL / Bozkurt ilçesinde arama kurtarma çalışması devam ediyor

Bozkurt ilçesinde arama kurtarma çalışması devam ediyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. Evlerinin çatılarına çıkanlar helikopter yardımıyla kurtarılıyor.

38 Dakika Önce
2021-08-12 09:16:53
Bozkurt ilçesinde arama kurtarma çalışması devam ediyor

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından arama kurtarma faaliyetleri sürüyor.

Yağışın etkili olduğu ilçede, Ezine Çayı'nda su seviyesinin yükselmesiyle yaşanan taşkın sonrasında birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı. AFAD, UMKE, Polis ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Su seviyesinin yüksek olduğu bazı bölgelerde botlar ve iş makineleri kullanılıyor.

Bölgede çok sayıda arama kurtarma helikopteri de çalışmalara havadan destek veriyor.

Evlerinin çatılarına çıkanlar helikopter yardımıyla kurtarılıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş