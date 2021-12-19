Boynuzlu kavun meyvesi vücuda öyle faydalar sağlıyor ki!

Ülkemize artık daha fazla tropik meyve geliyor. Bu sayede hayatımıza değişik tatlar giriyor. Fakat hala adını dahi duymadığımız tropik meyveler mevcut. Bunlardan biri de boynuzlu kavun meyvesi. Gelin onu daha yakından tanıyalım...



Son yıllarda hayatımıza yeni yeni tropik meyveler girdi ve onları artık marketlerde dahi görebiliyoruz. Fakat hala tanışmadığınız birçok tropik meyve var. Bunlardan biri de boynuzlu kavun meyvesi.

Boynuzlu kavun meyvesinin ana vatanı Afrika'dır. Boynuzlu kavunun bir diğer adı da kiwano'dur. Bu meyve kiwano isimli asma türü bir bitkinin meyvesidir. Bu yüzden kendisine kiwano ve Afrika salatalığı da denir. Ülkemizde ise boynuzlu kavun, Alanya kavunu olarak biliniyor.

Boynuzlu kavun Avustralya, Yeni Zelanda, Amerika gibi dünyanın farklı yerlerinde de yetiştiriliyor. Birçoğumuz hiç duymamış olsak da bu meyve ülkemizde de yetiştiriliyor. Alanya kavunu olarak anılmasının nedeni de bu. Boynuzlu kavun, Türkiye'de en çok Alanya ve çevresinde yetiştiriliyor.

Bu meyve olgunlaştıkça çevresindeki kabuk, kalınlaşıyor ve turunculaşıyor. Kalınlaşan kabukta çıkıntılar oluşuyor. Halk arasında bu çıkıntılar boynuza benzetildiği için boynuzlu kavun olarak isimlendiriliyor.

Boynuzlu kavunun içindeki jölemsi ve bol çekirdekli yapısı tüketilmektedir. Tadı muz ve salatalık arası bir lezzete benzetilir ve bu yüzden oldukça sevilen bir meyvedir.

Boynuzlu kavunun besin değeri nedir?

Ortalama boyutta bir boynuzlu kavunun içerisinde %40'a varan oranda C vitamini, yaklaşık bir gram da protein bulunuyor. Ayrıca boynuzlu kavunun içerisinde bol miktarda A vitamini, kalsiyum, demir ve besin lifi de bulunuyor.

Boynuzlu kavunun vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Boynuzlu kavun bağışıklık sistemini güçlendirir ve bu sayede birçok hastalığa karşı vücudumuzu korur. Güçlü antioksidan özelliği sayesinde birçok kanser türüne yakalanma riskini azaltır. Toksinleri vücuttan uzaklaştırır, idrar yolu enfeksiyonlarının daha hızlı bir şekilde geçmesine yardımcı olur. Kemikleri ve dişleri güçlendirir. Ciltte kırışıklık karşıtı bir etki oluşturur ve bu sayede erken yaşlanmanın önüne geçer. Saç sağlığını olumlu yönde etkiler, saçların daha güçlü ve parlak olmasını sağlar. Tırnaklarınızın daha güçlü ve dayanıklı olmasına da destek olur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.