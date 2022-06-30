Boyabat Belediye Başkanı neden istifa etti? Boyabat Belediyesi Hangi partiden? Boyabat yeni Belediye Başkanı kim olacak? Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı yaptığı açıklama ile istifa ettiğini duyurdu. Boyabatlılar tarafından sevilen bir isim olan belediye başkanının neden istifa ettiği ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Başkan Çakıcı'nın geçtiğimiz günlerde bir kadınla samimi pozları sosyal medyaya düşmüştü. Boyabat Belediye Başkanı yaşanan gelişmelerden sonra istifa etti.

Boyabat Belediye Başkanı neden istifa etti? Boyabat Belediyesi Hangi partiden? Boyabat yeni Belediye Başkanı kim olacak? Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı yaptığı açıklama ile istifa ettiğini duyurdu. Boyabatlılar tarafından sevilen bir isim olan belediye başkanının neden istifa ettiği ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Başkan Çakıcı'nın geçtiğimiz günlerde bir kadınla samimi pozları sosyal medyaya düşmüştü. Boyabat Belediye Başkanı yaşanan gelişmelerden sonra istifa etti.

Boyabat Belediye Başkanı neden istifa etti?

Sinop Boyabat Belediyesi'nin AK Partili Başkanı Şefik Çakıcı'nın sızdırılan fotoğrafları başını yaktı. Başkan Çakıcı'nın geçtiğimiz günlerde bir kadınla samimi pozları sosyal medyaya düştü. Bunun üzerine Çakıcı'nın partisi tarafından istifası istendiği öne sürüldü. Evli ve üç çocuk babası olan Çakıcı, dün yaptığı açıklamayla yasak aşkını itiraf ederek, "Yarın istifamı vereceğim" dedi. Bugün belediye binası önünde açıklama yapan Çakıcı, istifa kararını duyurdu.

Boyabat yeni Belediye Başkanı kim olacak?

Çakıcı, "20 yıllık siyasi hayatımda annelerimizin ninelerimizin gözyaşı oldum, çocuklarımızın gülüşü oldum, hastanedeki hasta, okuldaki öğrenci, sanayideki işçi oldum. Gece-gündüz çalıştım sizlerin o yüzünü ak etmek için. Dimdik gezdirmek için gece gündüz çalıştım. Cumhurbaşkanımızla yol yürümekten gurur duydum. AK Partili olmaktan gurur duydum. Bu meydanlarda ve sokaklarda yüz yıl geçse de sizlerin eserleri konuşulacak, bu meydan konuşulacak. Sizleri anlıyorum size yakışmadı, bana da yakışmadı bu ayrılış. Ama ben sizlere yanlış yapmadım, 6 ay öncesinden gerçek olmayan hesaplarla sahte hesaplarla kirletmeye başlayan bir sürecin sonuna geldim. Partimi düşünerek sizleri düşünerek istifa kararı alıyorum" dedi.

Boyabat Belediyesi Hangi partiden?

31 Mart 2019'da yapılan seçimlerde Boyabat'ta AK Parti'nin adayı Şefik Çakıcı oyların yüzde 51.18'ini alarak Boyabat Belediye Başkanı sçildi.

Boyabat yeni Belediye Başkanı kim olacak?

Boyabat Belediye Başkanı'nın kim olacağı ilerleyen günlerde belli olacak.