Boş servis plakaları kapatılacak mı? Çalışmayan servis plakaları kapatılacak mı? İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'ten çalışmayan servis plakaları ile ilgili flaş bir öneri geldi. Avdagiç boş servis plakalarının kapatılması için süre verilmesini talep etti. Avdagiç yaptığı açıklamada ''İTO olarak önerimiz; seferde olmayan 5 bin plaka için 31 Aralık 2021’e kadar süre konulsun. Bu tarihten sonra hala çalışmayan plakalar kapatılsın ve bu plakalar yeni başvurulara açılsın.' dedi. Servis plakası sahipleri İTO Başkanı Avdagiç'in açıklamasından sonra endişelendi.

Boş servis plakaları kapatılacak mı? Çalışmayan servis plakaları kapatılacak mı? İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'ten çalışmayan servis plakaları ile ilgili flaş bir öneri geldi. Avdagiç boş servis plakalarının kapatılması için süre verilmesini talep etti. Avdagiç yaptığı açıklamada ''İTO olarak önerimiz; seferde olmayan 5 bin plaka için 31 Aralık 2021'e kadar süre konulsun. Bu tarihten sonra hala çalışmayan plakalar kapatılsın ve bu plakalar yeni başvurulara açılsın." dedi. Servis plakası sahipleri İTO Başkanı Avdagiç'in açıklamasından sonra endişelendi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'ten servis plakalarıyla ilgili çok çarpıcı bir teklif geldi. Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul'da servis araçları konusunda sıkıntılar yaşandığını belirtti. Bunun üç temel sebebi bulunduğunu ifade eden Avdagiç, "Plaka tahsis yöntemi, bir rant kapısı değildir, bu bir iş kapısıdır. Bu şekilde kullanılarak, sorunlara çare olmalıdır. Servis sıkışıklığının temel nedeni aktif olmayan plakalar. İkincisi çalışma saatleri. Okul ve işyeri çıkışları aynı saatlere denk geldiği için servis kapasitesi yetmiyor. Kademeli saat uygulamasının dışına çıkıldığı için, herkes kendi saat düzenlemesini yapıyor. Sabah saatlerindeki bu yoğunluğu dağıtmamız lazım. Servis araçları, hem fabrika hem okula aynı anda hizmet veremiyor. Üçüncüsü de sürücü temini noktasında sıkıntı var." değerlendirmesinde bulundu.

Boş servis plakaları kapatılacak mı?

İTO Başkanı Avdagiç, servis plakasının arzının kısıtlı olduğunu belirtti. İstanbul'da ister aracını sattıkları için ister başka iş yaptıkları için sisteme entegre olmayan okul ve personel servis plakalarını, en hızlı şekilde araçlarla buluşturmak zorunda olduklarını ifade eden Avdagiç, şunları kaydetti: "50 bin plaka bile zor yetiyor. Araçla buluşmayan, içinde öğrenci ya da personel olmayan bir tane bile servis plakası bırakma lüksümüz yok. Boş servis plakaları, dolu trafiğin sebebi. İTO olarak önerimiz; seferde olmayan 5 bin plaka için 31 Aralık 2021'e kadar süre konulsun. Bu tarihten sonra hala çalışmayan plakalar kapatılsın ve bu plakalar yeni başvurulara açılsın."

Çalışmayan servis plakaları kapatılacak mı?

Çalışmayan servis plakalarının kapatılıp kapatılmayacağı konusunda şu anda herhangi bir çalışma bulunmuyor. Çalışamayan servis plakalarının kapatılması İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'in teklifi. Konuyla ilgili çalışma yapılmıyor.

İstanbul'da kaç tane servis aracı var?

İstanbul'da 50 bin servis aracı bulunduğu bilgisini veren Avdagiç, bu araçların 18 bininin okul aracı olarak, kalan bölümünün ise personel taşımacılığında kullanıldığını bildirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.