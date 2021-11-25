Börü 2039 ne zaman başlayacak? Börü 2039 oyuncuları kimler? Börü 2039 film mi dizi mi?

Börü 2039 ne zaman başlayacak? Börü 2039 film mi dizi mi? Börü 2039 oyuncuları kimler? Online dizi ve film platformu Blu TV'de yayınlanacak olan Börü 2039 şimdiden dört gözle bekleniyor. Börü 2039'un ilk fragmanı yayınlandı. Yapımdaki görsel efektler izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. PEki Börü 2039 ne zaman başlayacak? Börü 2039 film mi dizi mi? Börü 2039 oyuncuları kimler? Online dizi ve film platformu Blu TV'de yayınlanacak olan Börü 2039 şimdiden dört gözle bekleniyor. Börü 2039'un ilk fragmanı yayınlandı. Yapımdaki görsel efektler izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. İşte Börü 2039 ne zaman yayınlanacak? İşte Börü 2039 hakkında detaylar...

Börü 2039 ne zaman başlayacak? Börü 2039 film mi dizi mi? Börü 2039 oyuncuları kimler? Online dizi ve film platformu Blu TV'de yayınlanacak olan Börü 2039 şimdiden dört gözle bekleniyor. Börü 2039'un ilk fragmanı yayınlandı. Yapımdaki görsel efektler izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. PEki Börü 2039 ne zaman başlayacak? Börü 2039 film mi dizi mi? Börü 2039 oyuncuları kimler? Online dizi ve film platformu Blu TV'de yayınlanacak olan Börü 2039 şimdiden dört gözle bekleniyor. Börü 2039'un ilk fragmanı yayınlandı. Yapımdaki görsel efektler izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. İşte Börü 2039 ne zaman yayınlanacak? İşte Börü 2039 hakkında detaylar...

Börü 2039; yapımcılığını Alper Çağlar'ın sahibi olduğu CaglarArts ve Insignia stüdyoları ortaklığının yürüttüğü aksiyon, gerilim ve dram temeline dayanan Türk yapımı bir bilimkurgu dizisidir. Dizinin yönetmenliğini, kısa metrajlı aksiyon filmi The Cure'un da yönetmenliğini yapmış olan Ahmet Atalay üstlenmektedir. Dizi 17 Ocak 2021 tarihinde yapımcı tarafından yayınlanan bir fragman ile duyurulmuştur. Dizi, 2039 yılında distopik bir evrende Türkiye'de ve dünyada gerçekleşen bir dizi siyasi ve toplumsal olay ile bu olayların ardından yaşananları anlatmaktadır. Dizi Türkiye'de BluTV platformunda yayınlanacaktır.

Börü 2039 ne zaman başlayacak?

Börü 2039'un ilk bölümü 2021 yılı Aralık ayında olacak. Dizi 7 Aralık'da ilk bölümü ile Blu TV ekranlarında olacak. Dizide pek çok usta isim de yer alıyor.

Börü 2039 film mi dizi mi?

Börü 2039 dizi şeklinde yayınlanacak.

StageCraft teknolojisi kullanılıyor

Yapımcı Alper Çağlar; İsveç merkezli GoodbyeKansas adlı görsel efekt şirketi tarafından The Mandalorian projesinde büyük bir başarıyla kullanılarak gündeme gelen StageCraft teknolojisini hem Börü 2039'da hem de ana projesi olan Göktürk Üçlemesi'nde kullanmak üzere GoodbyeKansas şirketiyle 2021 yılı Nisan ayı başında bir toplantı gerçekleştirmiş ve iki projede de bu teknolojiden yararlanmak konusunda GoodbyeKansas ile anlaşmaya varmıştır.

Börü 2039 oyuncuları kimler?

Murat Arkın,

Fatih Çetintaş,

Serkan Çayoğlu,

Emir Benderlioğlu,

Ahmet Pınar

Ozan Ağaç

Cenay Türksever

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.