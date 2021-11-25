Börü 2039 fragman izle | Börü 2039 ilk tanıtımı yayınlandı | Börü tanıtım videosu izle | Blu TV'nin merakla beklenen dizisi Börü 2039'nın ilk fragmanı yayınlandı. Görsel efektleri ve savaş sahneleri ile dikkatleri üzerine çeken dizinin fragmanı yüz binlerce kez izlendi. Dizinin yakın zamanda gösterime gireceği açıklanmıştı. Peki Börü Börü 2039 ne zaman başlayacak?

Börü 2039 fragman izle | Börü 2039 ilk tanıtımı yayınlandı | Börü tanıtım videosu izle | Blu TV'nin merakla beklenen dizisi Börü 2039'nın ilk fragmanı yayınlandı. Görsel efektleri ve savaş sahneleri ile dikkatleri üzerine çeken dizinin fragmanı yüz binlerce kez izlendi. Dizinin yakın zamanda gösterime gireceği açıklanmıştı. Peki Börü Börü 2039 ne zaman başlayacak?

Blu TV ekranlarında yayınlanacak olan Börü 2039 adlı dizinin ilk tanıtımı yayınlandı. Dizinin tanıtım videosu sosyal medyada TT oldu. Binlerce kişi Börü 2039'un fragmanını izledi. Dizinin tanıtımını izlemek isteyen dizi tutkunları da internette Börü 2039 fragman izle seçenekkerini aratmaya başladı. Haberimizin detayında Börü 2039 fragman izleme bağlantısını bulabilirsiniz...

Börü 2039 fragman izle

Börü 2039 ne zaman başlayacak?

Börü 2039'un ilk bölümü 2021 yılı Aralık ayında olacak. Dizi 7 Aralık'da ilk bölümü ile Blu TV ekranlarında olacak. Dizide pek çok usta isim de yer alıyor. Börü 2039 dizi şeklinde yayınlanacak.

Börü 2039 oyuncuları kimler?

Murat Arkın,

Fatih Çetintaş,

Serkan Çayoğlu,

Emir Benderlioğlu,

Ahmet Pınar

Ozan Ağaç

Cenay Türksever

Börü 2039 hakkında

Börü 2039; yapımcılığını Alper Çağlar'ın sahibi olduğu CaglarArts ve Insignia stüdyoları ortaklığının yürüttüğü aksiyon, gerilim ve dram temeline dayanan Türk yapımı bir bilimkurgu dizisidir. Dizinin yönetmenliğini, kısa metrajlı aksiyon filmi The Cure'un da yönetmenliğini yapmış olan Ahmet Atalay üstlenmektedir. Dizi 17 Ocak 2021 tarihinde yapımcı tarafından yayınlanan bir fragman ile duyurulmuştur. Dizi, 2039 yılında distopik bir evrende Türkiye'de ve dünyada gerçekleşen bir dizi siyasi ve toplumsal olay ile bu olayların ardından yaşananları anlatmaktadır. Dizi Türkiye'de BluTV platformunda yayınlanacaktır.

Yapımcı Alper Çağlar; İsveç merkezli GoodbyeKansas adlı görsel efekt şirketi tarafından The Mandalorian projesinde büyük bir başarıyla kullanılarak gündeme gelen StageCraft teknolojisini hem Börü 2039'da hem de ana projesi olan Göktürk Üçlemesi'nde kullanmak üzere GoodbyeKansas şirketiyle 2021 yılı Nisan ayı başında bir toplantı gerçekleştirmiş ve iki projede de bu teknolojiden yararlanmak konusunda GoodbyeKansas ile anlaşmaya varmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.