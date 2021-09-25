Borsa ajanı nedir? Borsa ajanı ve borsa simsarı nasıl olunur? Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile borsa ajanı ve borsa simsarı olmanın şartları değişti. Borsa ajanı olmak isteyenlerden en az 3 yıllık borsa üyeliği isteniyordu. Yapılan değişiklikle en az 2 yıl süreyle borsa simsarlığı yapanlar veya en az 3 yıl süreyle borsa üyesi ya da ajanı yanında mesleki hizmet görerek bu durumu borsadan alınacak belgeyle ortaya koyanlar da borsa ajanı olabilecek. Vatandaşlar borsa ajanının ne demek olduğunu araştırmaya başladı. Borsa ajanı nasıl olunuyor?

Borsa ajanı nedir? Borsa ajanı ve borsa simsarı nasıl olunur? Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile borsa ajanı ve borsa simsarı olmanın şartları değişti. Borsa ajanı olmak isteyenlerden en az 3 yıllık borsa üyeliği isteniyordu. Yapılan değişiklikle en az 2 yıl süreyle borsa simsarlığı yapanlar veya en az 3 yıl süreyle borsa üyesi ya da ajanı yanında mesleki hizmet görerek bu durumu borsadan alınacak belgeyle ortaya koyanlar da borsa ajanı olabilecek. Vatandaşlar borsa ajanının ne demek olduğunu araştırmaya başladı. Borsa ajanı nasıl olunuyor?

Borsa simsarı ve borsa ajanı olamanın şartlarında değişikliğe gildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlnarak yürürlüğe girdi. Vatandaşlar da borsa ajanı ve borsa simsarı ne demek olduğunu merak ediyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin "Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" yürürlüğe girdi.

Borsa ajanı ve borsa simsarı nasıl olunur?

Borsa ajanı olmak için en az 3 yıllık borsa üyeliği şartı aranıyordu. Yapılan değişiklikle en az 2 yıl süreyle borsa simsarlığı yapanlar veya en az 3 yıl süreyle borsa üyesi ya da ajanı yanında mesleki hizmet görerek bu durumu borsadan alınacak belgeyle ortaya koyanlar da borsa ajanı olabilecek. Borsa alım satımlarında yalnız aracılık yapabilen borsa simsarı olabilmek için de sertifika zorunluluğu kaldırılırken, en az bir yıl süreyle borsa üyesi ya da ajanı yanında mesleki hizmet görerek bu durumu belgeleyenlerin de borsa simsarı olmasının önü açıldı. ​​​​​​​

Borsa ajanı nedir?

Müşteri ile borsa acenteleri arasında menkul değerlerin alım satımına aracılık eden gerçek veya tüzel kişi. Borsa ajanı ile borsa simasırı aynı anlama gelmektedir.

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