Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile gündem olan ünlü oyuncu Pelin Öztekin'in arama motorlarında en çok araştırılan kişiler arasında yer alıyor. Daha öncesinde aldığı kilolar ile bir süre şişman kız olarak anılan Öztekin, daha sonrasında geçirmiş olduğu ameliyat ile adeta erimişti. Son olarak Bornozlu paylaştığı fotoğraf ile gündem olan Pelin Öztekin kimdir? Pelin Öztekin'in mesleği nedir? İşte detaylar...

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile gündem olan ünlü oyuncu Pelin Öztekin, arama motorlarında en çok araştırılan kişiler arasında yer alıyor. Daha öncesinde aldığı kilolar ile bir süre şişman kız olarak anılan Öztekin, daha sonrasında geçirmiş olduğu ameliyatlar ile adeta erimişti. Son olarak bornozlu paylaştığı fotoğraf ile gündem olan Pelin Öztekin kimdir? Pelin Öztekin'in mesleği nedir? İşte detaylar...

PELİN ÖZTEKİN KİMDİR?

Pelin Öztekin, 17 Şubat 1987 tarihinde İzmit'te dünyaya gelmiştir. Babası Tiyatro aleminin duayen isimlerinden Rasim Öztekin dir. Pelin Öztekin ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da Nurettin Teksan Okulu'nda tamamlamıştır. Lise öğrenimine Fenerbahçe Lisesi'nde devam eden Öztekin,okulu bitirdikten sonra Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde Tiyatro eğitimi alarak mesleki kariyerinde ilk adımlarını atmış oldu.

Televizyon ekranlarında 2005 yılında "Hayat Bilgisi" adlı dizide Demet karakterini canlandırarak tanınan ünlü oyuncu daha sonrasında 2006 yılında BKM Mutfak'a davet edildi. Burada birçok skeçte rol alan Pelin Öztekin 2007 yılında Haldun Dormen'in yazıp yönettiği Hisseli Harikalar Kumpanyası adlı tiyatro oyununda Şebnem karakterini canlandırdı.

2020'de Star TV'de yayınlanan "Benzemez Kimse Sana" adlı yarışma programında yer aldı.

PELİN ÖZTEKİN OYNADIĞI DİZİLER HANGİSİDİR?

2003 - Hayat Bilgisi (Demet) (TV Dizisi)

2006 - Bir Demet Tiyatro (TV Dizisi)

2008 - Sınıf (Gökçe) (TV Dizisi)

2009 - Neşeli Hayat (Kasiyer) (Sinema Filmi)

2008-2010 - Çok Güzel Hareketler Bunlar (Pelin) (TV Dizisi)

2010 - Çok Filim Hareketler Bunlar (Sinema Filmi)

2012 - Ben Bilmem Eşim Bilir (Kendisi) (TV Dizisi)

2013 - Doksanlar (Neşe) (TV Dizisi)

2013 - İki Kafadar Chinese Connection (Sibel) (Sinema Filmi)

2015 - Zeyrek ile Çeyrek Bir Ramazan Temaşası (Semanur) (TV Dizisi)

2016-2017 - Hayat Şarkısı (Zeynep Cevher) (TV Dizisi)

2018 - Koca Koca Yalanlar (Canan) (TV Dizisi)

2018 - Yuvamdaki Düşman (Nil) (TV Dizisi)

2019 - Aşk Ağlatır (Nagehan) (TV Dizisi)

2020 - Çatı Katı Aşk (Süheyla Durmaz) (TV Dizisi)

BORNOZLU PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAF İLE GÜNDEM OLDU

Pelin Öztekin, 2014 yılında 153 kiloyken önemli bir karar verdi ve mide küçültme ameliyatı oldu. 6 ayda 53 kilo veren oyuncu, ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda edip 60 kiloya indi. O dönem verdiği kilolarla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu, bambaşka bir görünüme sahip oldu. Şimdilerde fit bir vücuda sahip olan Öztekin, son günlerde ise sosyal medya hesabında yaptığı iddialı pozlarla sıkça gündeme geldi.

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